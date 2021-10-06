Себастьяна Курца, його оточення та високопоставлених чиновників підозрюють у корупції.

Правоохоронці прийшли з обшуками в офіс канцлера Австрії Себастьяна Курца, який раніше хотів прищепитися від COVID-19 російською вакциною. Слідчі дії провели ще й у штаб-квартирі його партії у Відні (ÖVP).

Про це пише Der Standard.

Обшуки проходили в рамках справи про зловживання довірою, хабарництво та корупцію. Слідчі прийшли в офіс партії в центрі Відня з ордером на більш ніж 100 сторінок. Крім того, обшуки провели в канцелярії глави уряду.

Серед підозрюваних канцлер Курц, його радник Стефан Штайнер, фахівець зі зв'язків зі ЗМІ Джеральд Флейшман, генеральний секретар Міністерства фінансів Томас Шмід, колишній міністр Софі Кармасін, а також брати Вольфганг та Хельмут Феллнер.

Читайте такожКанцлер Австрії назвавши "ідеальне місце" для зустрічі Байдена з ПутінимЗа даними слідчих, були укладені "угоди про співпрацю в галузі реклами та ЗМІ на загальну суму близько 1,3 мільйона євро", що дозволило "впливати на зміст та час публікацій". При цьому Томас Шмід, який на той момент займав пост генерального секретаря Міністерства фінансів, й прес-секретар обіцяли "переваги для Себастьяна Курца, групи його найближчих наближених та ÖVP".

У свою чергу партія Курца оприлюднила заяву, в якій говориться, що звинувачення помилкові.

Нагадаємо, що у квітні в Австрії почали розслідування про корупцію, фігурантами якого стали чиновники й соратники канцлера Курца. При цьому самого Курца ще підозрюють у неправдивих свідченнях парламентському комітету.

Як раніше повідомляв УНІАН, канцлер Австрії Себастьян Курц скористався після зустрічі в Тель-Авіві приватним літаком, який ймовірно належить українському олігарху-втікачу Дмитру Фірташу.

Автор: Анастасія Горбачова