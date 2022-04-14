Російську Федерацію не перевибрали в ряд органів в системі Організації Об'єднаних Націй. Кандидатів від РФ замінили інші члени, через що країна втратила частину позицій в ООН. А в одному з випадків місце держави-агресора зайняла Україна.
Відповідною інформацією в Twitter поділився постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.
За його словами, в результаті таємних голосувань на засіданні Економічної і Соціальної Ради (ЕКОСОР) члени від Росії не потрапили в ряд допоміжних органів ООН.
Тепер РФ відсутня серед представників Постійного форуму корінних народів, де вона протягом більше двадцяти років займала місце в керівному органі форуму по регіональній групі. Місце Росії посіла Україна, яку обрали більшістю голосів. Від нашої країни членом форуму стане Сулейман Мамутов, представник кримських татар.
Росія також не пройшла в Комітет ООН з питань неурядових організацій, Бюро дитячого фонду ООН і "ООН-Жінки". Як підкреслив Сергій Кислиця, "сьогодні ЕКОСОР відправила російський корабель..." за відомим напрямком.
Нагадаємо, тиждень тому Генеральна Асамблея ООН призупинила членство Росії в Раді ООН з прав людини. Пізніше стало відомо, що РФ погрожувала членам Генасамблеї перед прийняттям рішення.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
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