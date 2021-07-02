Причини трагічного інциденту поки не встановлені.

Потужний вибух на нафтопереробному заводі в Румунії забрав життя людини. Поки що відомо про п'ятьох постраждалих.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Інцидент стався на заводі біля курортної Констанци. В результаті вибуху і пожежі постраждали п'ятеро людей, один з яких отримав серйозні опіки. У потерпілого, за попередніми даними, обпалено 45% тіла. Також відомо про одну жертву.

На даний момент загоряння вже ліквідували. Причини трагічного інциденту поки не встановлені, ведеться розслідування.

У МВС країни закликали жителів довколишнього міста Неводарі та інших населених пунктів закрити вікна.

Як раніше повідомляв УНІАН, потужний вибух прогримів на найбільшому в Румунії нафтопереробному заводі "Петромідія". Величезний стовп диму видно навіть з пляжів Мамая та інших прилеглих міст в радіусі декількох кілометрів.

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих. При цьому префект округу Сільвіу Коша запевнив, що у людей обпалені обличчя, але нічого серйозного.

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Автор: Анастасія Горбачова