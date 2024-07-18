Стармер першим заявив про намір перезавантажити відносини з ЄС відтоді, як у 2016 році країна вийшла з його складу.

Британський прем'єр Кір Стармер сьогодні приймає в Лондоні глав держав-членів Європейського політичного співтовариства (ЄПС), щоб показати бажання "перезавантажити" відносини своєї країни з Євросоюзом і підтвердити продовження підтримки України.

Засідання ЄПС, створеного після вторгнення РФ в Україну 2022 року, надає новому прем'єру Британії можливість для просування тіснішої оборонної співпраці, пише Голос Америки. "Ми не можемо дозволити проблемам минулого визначати наші відносини в майбутньому. Саме тому європейська безпека буде в центрі зовнішньополітичних і оборонних пріоритетів цього уряду, і саме тому я зосереджений на використанні цієї миті для оновлення наших відносин з Європою. EПC дасть старт новому підходу цього уряду до Європи, який принесе користь не тільки нам зараз, а й майбутнім поколінням", - висловив упевненість Стармер.

Стармер першим заявив про намір перезавантажити відносини з ЄС відтоді, як у 2016 році країна вийшла з його складу.

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Британська влада наголошує, що переговори перебувають на початковій стадії, і їхня кінцева мета - укладення пакту про безпеку, що охоплює широкий спектр питань.

Деякі критики кажуть, що EПC - лише майданчик для обговорень, які часто не призводять до угод, але існує думка про те, що неформальний характер зустрічі дає змогу проводити глибші обговорення питань, що, за словами одного з джерел в уряді Німеччини, зміцнює "геополітичне згуртування між ЄС і третіми країнами в регіоні".

Джерело в уряді Франції повідомило Reuters, що Лондон хоче, щоб EПC закликав до дій проти російського тіньового танкерного флоту, який дає змогу Кремлю обходити санкції. Але, можливо, найважливіше для Стармера - поліпшення відносин з іншими лідерами, що, за його словами, є важливим для досягнення результатів.

Позиція Кіра Стармера щодо України

Кір Стармер за фахом юрист, у 2008 році очолив публічну прокуратуру. Однак у політику він прийшов у 50-річному віці і 2015 року був обраний до парламенту.

Його позиція щодо війни в Україні була чіткою. Стармер уперше прибув до Києва в лютому 2023 року. Під час зустрічі з Володимиром Зеленським він запевнив, що Україна завжди отримуватиме "непохитну підтримку" його партії. Також під час візиту він відвідував Бучу.

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