За словами експерта Юрія Пойти, США і Китай поки не зацікавлені у переході кризи у реальний військовий конфлікт.

Китай не готовий до встановлення контролю над Тайванем воєнним шляхом.

Про це сказав керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону New Geopolitics Research Network Юрій Пойта в ефірі телемарафону.

"Я думаю, що ймовірність (прямого зіткнення, – УНІАН) збільшується. Тому що ми спостерігаємо риторику вищого керівництва Китаю про те, що Китай не буде сидіти склавши руки і буде навіть готовий застосувати силу і визвольну армію для захисту своїх інтересів", - сказав він.

Пойта вважає, що Китай не готовий до встановлення контролю над Тайванем воєнним шляхом. На думку експерта, Китаю потрібно не менше п’яти років для підготовки до цього.

"Я не думаю, що зараз є незворотній тренд на загострення ситуації. Тому що обидві сторони – і США, і Китай – поки не зацікавлені в переході цієї кризи у реальний військовий конфлікт", - зазначив він.

Пойта допускає, що у разі початку прямого військового конфлікту Китай може звернутися за допомогою до Росії. Це, своєю чергою, дасть можливість останній також просити військову допомогу у Китаю.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня президент США Джо Байден заявив про готовність застосувати збройні сили для захисту Тайваню в разі нападу Китаю.

Тиждень потому десятки китайських літаків увійшли в зону дії ППО Тайваню, однак обійшлося без збройного зіткнення.

10 червня у Сінгапурі зустрілися міністри оборони США і Китаю, Ллойд Остін і Вей Фенхе. Після переговорів у Міноборони КНР заявили, що Пекін готовий вступити у війну, якщо будуть зроблені спроби зробити Тайвань незалежним. При цьому бесіду між міністрами в Китаї охарактеризували, як "відверту", "позитивну і конструктивну".

У середині червня китайський лідер Сі Цзіньпін підписав указ, що дозволяє "невійськове" використання Збройних сил. Це викликало побоювання щодо потенційного вторгнення КНР в Тайвань під виглядом "спецоперації" без оголошення війни.

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