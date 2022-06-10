Держава збирається припиняти будь-які "сепаратистські" спроби.

Китайська Народна Республіка готова вступити у війну, якщо з'являться спроби зробити Тайвань незалежною державою. КНР збирається припиняти будь-які "сепаратистські" спроби такого роду.

Відповідну заяву зробив представник Міністерства оборони Китаю У Цянь на брифінгу після переговорів міністрів оборони США і КНР, Ллойда Остіна і Вей Фенхе відповідно, в Сінгапурі.

"Якщо хтось посміє відокремити Тайвань, китайська армія, не вагаючись, вступить в бій. За всяку ціну рішуче припиняючи всілякі сепаратистські спроби "незалежності Тайваню" і рішуче захистить національний суверенітет і територіальну цілісність", — заявив Цянь.

На зустрічі в Сінгапурі Остін і Фенхе також обговорили війну в Україні. Міністр оборони США закликав свого китайського колегу не надавати матеріальної допомоги Росії. Фенхе запевнив, що КНР не підтримувала у військовому плані РФ.

Бесіда міністрів оборони тривала дві години. Китайська сторона охарактеризувала її, як "відверту", "позитивну і конструктивну". За словами представників КНР, зустріч дала "хороший ефект".

Нагадаємо, 23 травня президент США Джо Байден заявив про готовність застосувати збройні сили для захисту Тайваню в разі нападу Китаю. А 30 травня десятки літаків КНР увійшли в зону дії ППО Тайваню.

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