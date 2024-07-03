У період 2014-2023 років КНР подала понад 38 тис заявок на винаходи у сфері так званого GenAI.

Китай значно випереджає інші країни у винаходах в сфері генеративного штучного інтелекту, що може мати далекоглядні наслідки, якщо казати про супереництво Пекіну і Вашингтону у сфері IT. Про це з посиланням да дані Організації Об'єднаних Націй повідомляє Reuters.

За останнє десятиліття було подано понад 50 тис заявок на патенти в цьому напрямку, причому чверть з них прийшлося на минулий рік.

У період з 2014 по 2023 роки КНР зареєструвала понад 38 тис винаходів GenAI, у той час як на Сполучені Штати прийшлось лише 6,2 тис заявок. Третє місце посіла Південна Корея. Японія та Індія посіли четверте та п'яте місце, відповідно.

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Повідомляється, що китайські патентні заявки охоплюють широкий спектр галузей: від автономного водіння до видавничої справи та управління документами.

Генеративний штучний інтелект є типом системи штучного інтелекту, який здатен генерувати текст, зображення чи інші медіадані, використовуючи породжувальні моделі. Генеративний ШІ застосовується у широкому спектрі галузей, включно з живописом, письменництвом та написанням сценаріїв.

Штучний інтелект – останні новини

Раніше експерти дійшли до висновку, що штучний інтелект є більш безпечним водієм, ніж людина. Втім, в деяких специфічних ситуаціях він все ж таки припускається безглуздих помилок.

Також нещодавно Міжнародний валютний фонд висловив "глибоке занепокоєння" через масові звільнення, зумовлені розвитком генеративного штучного інтелекту.

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