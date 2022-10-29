У такому випадку КНР зможе показати свою беззаперечну перевагу над РФ.

Російський опозиціонер Марк Фейгін заявив, що Китай зацікавлений у ослабленні Росії та поразці росіян в Україні, оскільки РФ шукатиме порятунку саме у КНР.

Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо.

"Ослаблення Москви і навіть легка поразка в Україні вигідні Китаю. Так, звичайно, якби Москва виграла за 2–3 дні війну, тоді це інша розмова. Можна було б списати Америку і так далі. Але ж такого не сталося. Тобто, Москва ж не перемогла у цій війні, не захопила Київ. А навіщо допомагати їй вибратися, не втративши обличчя, із цієї війни?" – пояснив Фейгін.

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За словами російського опозиціонера, Китаю буде вигідна економічно слабка Росія. У такому випадку КНР зможе показати свою беззаперечну перевагу.

"Навпаки, хай Росія втратить обличчя, хай вона приповзе на колінах до Пекіна, молячи його врятувати економіку, оперезану санкціями, деіндустріалізовану, зі зруйнованим ВПК, із таким же зруйнованим промисловим потенціалом, який і був низьким, але зараз доведений до найнижчого рівня, із країни третього у четвертий світ. Виїхали спеціалісти, виїхали айтішники, інженери, яких ви збиралися просто використати як мʼясо, кидати як фарш, з якого ніколи не буде котлет", – додав Фейгін.

Війна в Україні: на чиєму боці Китай

Міністр закордонних справ Китаю Ван І провів телефонну розмову очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим. Під час бесіди КНР висловила підтримку РФ "під лідерством Путіна" і схвалила ініціативи кремлівського диктатора в "утвердженні статусу Росії як великого гравця на міжнародній арені".

При цьому 10 жовтня 2022 року, у день однієї з найбільших ракетних атак по Українських містах Китай та Індія, які раніше утримувалися від критики війни Росії проти України, закликали до деескалації і діалогу. Прес-секретар Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін під час брифінгу для преси, заявила, що "всі країни заслуговують поваги до їхнього суверенітету і територіальної цілісності".

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