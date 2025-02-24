Переговори хочуть якнайшвидше завершити та передати документ на підписання, розповіла Стефанішина.

Українська та американська команди перебувають на завершальній стадії переговорів щодо угоди про видобуток корисних копалин. Про це написала сьогодні в мережі Х віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

"Українська та американська команди знаходяться на завершальній стадії переговорів щодо угоди по копалинах. Переговори пройшли дуже конструктивно, майже всі ключові деталі узгоджені", - йдеться у її дописі.

Стефанішина додала, переговори хочуть якнайшвидше завершити та передати документ на підписання.

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"Ми сподіваємось, що лідери США та України якнайшвидше підпишуть і схвалять його у Вашингтоні, щоб продемонструвати нашу відданість на десятиліття вперед", - зазначила вона.

Угода про корисні копалини - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Володимир Зеленський відмовився одразу підписувати угоду про корисні копалини зі США, пояснивши, що цей договір є нерівноцінним в тому вигляді, в якому він запропонований американською стороною. Він також зауважив, що угода про корисні копалини має стати частиною гарантій безпеки для України. Зеленський пояснив, що про це повинно бути написано в угоді.

Згодом стало відомо, що українська команда відправляється на переговори щодо остаточного варіанту угоди про копалини.

Учора, 23 лютого, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що переговори щодо угоди про корисні копалини зі США тривають і розмова є конструктивною.

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