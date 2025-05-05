Ідея про економічне партнерство з Україною належить американському президенту, каже Бессент.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планував використати підписану з Україною угоду про видобуток корисних копалин для того, щоб отримати більше важелів впливу на Росію у переговорному процесі.

Таку заяву зробив міністр фінансів США Скотт Бессент під час виступу Глобальній конференції Інституту Мілкена в Лос-Анджелесі, пише New York Post.

"Економічне партнерство було його ідеєю, і він вважав, що воно зробить кілька речей. Це створило б для нього більше важелів впливу на російське керівництво, коли прийшов би час звернутися до них. Тому ідея полягала в тому, щоб почати з України, підписати угоду, яка покаже, що між США і українським народом немає ніяких розбіжностей",– пояснив він.

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Бессент також додав, що угода була би "символом для українського народу, що США все ще поруч".

Угода про корисні копалини

На початку травня Сполучені Штати Америки та Україна підписали угоду про доступ до українських природних ресурсів. Згідно з документом, буде створено Інвестиційний фонд з відбудови України. Він буде залучати глобальні інвестиції в Україну.

Білий дім заявив, що угода започаткувала "партнерство для реконструкції та довгострокового економічного успіху України". Там додали, що якщо Штати вирішать придбати українські ресурси для себе, вони отримають право першого вибору: або купити їх, або визначити покупця на їхній вибір.

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