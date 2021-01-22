Посольство Росії в Тирані підтвердило отримання ноти, однак там вважають звинувачення необґрунтованими.

Влада Албанії оголосила персоною нон грата російського дипломата Олексія Кривошеєва через злісне порушення коронавірусних обмежень.

Йому наказано залишити країну протягом 72 годин, повідомляє DW із посиланням на міністерство закордонних справ Албанії.

"Тривалі порушення правил безпеки під час пандемії вже більше не можна виправдовувати і терпіти. (...) Ми сподіваємося, що таке рішення буде правильним чином сприйнято російською стороною як необхідний захід щодо захисту здоров'я та безпеки", - йдеться в заяві відомства.

За даними албанської влади, інформація про порушення Кривошеєвим коронавірусних обмежень надходила з 20 квітня.

У МЗС Албанії не уточнили, як саме дипломат порушив чинні в країні заходи для стримування поширення коронавірусу. При цьому албанська влада запевнила Росію у дружніх почуттях і готовності до постійного поліпшення міждержавних відносин.

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Своєю чергою, посольство Росії в Тирані підтвердило отримання ноти. Звинувачення на адресу Кривошеєва там вважають необґрунтованими. У російському МЗС пообіцяли відповісти на висилку дипломата за принципом взаємності.

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Автор: УНІАН