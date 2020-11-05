Президента та дев'ятьох інших колишніх бойовиків звинувачують у більш ніж 100 вбивствах.

Президент Косова Хашим Тачі подав у відставку після підтвердження офіційних звинувачень проти нього у воєнних злочинах.

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Про це пише Kosova Press.

На пресконференції Тачі заявив, що дотримується обіцянки і йде у відставку.

Довідка УНІАН. Хашим Тачі був одним із засновників Визвольної армії краю Косово (ВАК), яка діяла в період війни за незалежність краю від Сербії. З 2000 року - голова Демократичної партії Косова, в минулому політичного крила ВАК. У 2008-2014 роках - прем'єр-міністр республіки, потім очолював МЗС, а на початку 2016 року обраний президентом Косово.

Що відомо про висунуті звинувачення

Президенту Косова Хашиму Тачі та дев'ятьом іншим колишнім бойовикам було пред'явлено звинувачення у ряді злочинів проти людяності та в воєнних злочинах, включаючи вбивства.

В опублікованій 24 червня 2020 року заяві спеціального трибуналу в Гаазі з розслідування військових злочинів у Косові вказується, що президент Тачі й інші підозрювані «несуть кримінальну відповідальність за близько 100 вбивств».

У результаті злочинів, про які йдеться, постраждали сотні косовських албанців, сербів, ромів і представників інших національностей, а також політичних опонентів обвинувачуваних. Інші звинувачення включають насильницьке зникнення, переслідування і тортури.

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Автор: Людмила Жерновська