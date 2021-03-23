Мова йде про крадіжку близько 300 велосипедів загальною вартість до 100 000 євро.

Співробітника консульства РФ у Страсбурзі, громадянина Росії, підозрюють у перепродажу крадених велосипедів у ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Bleu.

Мова йде про крадіжку близько 300 велосипедів загальною вартість до 100 000 євро. 40-річний громадянин РФ продавав крадені велосипеди через сайт дрібних оголошень Leboncoin.

Розслідування злочину почалось на початку лютого 2021 року, після того, як вкрали велосипед колишнього заступника мера Страсбурга Алена Фонтанеля. Майже одразу Фонтанель знайшов свій велосипед серед оголошень на Leboncoin, де його продавали за півціни. "Продавець" виявився водієм російського дипломата.

Фонтанель повідомив про автора оголошення поліції, крадія затримали, але потім невдовзі відпустили. Коли співробітники поліції знову захотіли з ним поспілкуватися, то у консульстві відповіли, що чоловік поїхав до Росії через проблеми зі здоров’ям.

Зараз росіянина оголосили у розшук, а у консульстві РФ відмовились коментувати справу з "міркувань захисту персональних даних".

Відносини між ЄС та РФ: що потрібно знати

На початку лютого за підсумками візиту до РФ віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Росія не зацікавлена в конструктивному діалозі з ЄС. Він констатував, що російська влада не захотіла використати його візит до РФ для налагодження конструктивного діалогу з Євросоюзом.

Пізніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про готовність Росії розірвати відносини з ЄС.

У день візиту Борреля до Москви МЗС РФ повідомило про оголошення персонами non grata співробітників дипломатичних представництв Швеції, Польщі і Німеччини через участь у мітингах на підтримку опозиціонера Навального. Польща, Швеція і ФРН у відповідь видворили трьох російських дипломатів.

Крім того, 11 лютого Боррель наголосив, що без виконання Росією Мінської угоди нормалізації відносин між Євросоюзом і РФ не буде.

Також ЄС запровадив санкції проти чотирьох посадовців, причетних до кримінального переслідування Навального.

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Автор: Олег Давигора