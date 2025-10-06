Україні дуже важливо "закрити" соціальні питання в країні.

Заступник міністра фінансів України заявив, що Київ має сам вирішувати, як використовувати запланований європейський кредит, який буде профінансовано за рахунок заморожених російських активів.

"Україна повинна мати можливість використовувати кошти, отримані від заморожених активів Центрального банку Росії, для покриття дефіциту бюджету, а не тільки для закупівлі зброї", - зазначив заявив заступник міністра фінансів України Олександр Кава в інтерв'ю Financial Times.

Що відомо про ідею з наданням кредиту Україні

ЄС обговорює ідею надання Україні "репараційного кредиту" в розмірі 140 мільярдів євро, сформованого за рахунок грошових залишків російських державних активів, заморожених західними санкціями.

Поки єдиної думки немає - в основному через позицію Бельгії, яка виступає проти плану. Питання буде знову розглянуто на зустрічі міністрів фінансів у Люксембурзі наприкінці тижня.

"Серед європейських країн дискусії ще тривають... але позиція нашої країни полягає в тому, що ми повинні отримати ці кошти, що надходять від заморожених російських активів", - сказав Кава.

Російські активи перебувають на зберіганні в системі Euroclear, бельгійському центральному депозитарії цінних паперів. Бельгія зажадала, щоб інші країни ЄС розділили потенційні ризики російської реакції у відповідь, надавши фінансові гарантії на всю суму і зобов'язавшись нести юридичну відповідальність спільно.

Якщо Бельгія все ж погодиться, одним із ключових питань стане - на що саме Україна зможе витратити ці гроші, пише ЗМІ. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що кошти слід використовувати виключно для закупівлі зброї. Франція також наполягає, щоб ця зброя купувалася у європейських виробників. У тому ж дусі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "частина цього кредиту" має піти на "закупівлі в Європі та з Європою".

Однак Україна вважає, що Київ має сам визначати, як витрачати кошти. "Нам потрібна комбінація напрямків. Нам необхідно покривати дефіцит бюджету, а не тільки фінансувати витрати на безпеку та оборону. Це також соціальні зобов'язання українського уряду перед громадянами - такі як пенсії та зарплати працівникам бюджетної сфери", - пояснив заступник міністра фінансів.

Крім того, кошти мають іти і на відновлення. Зокрема, на повернення нормальних умов життя для громадян на звільнених територіях.

За оцінками, Україна стикається з дефіцитом фінансування у 23 мільярди доларів на наступний рік. Країна вже запросила нову програму МВФ, крім запланованого "репараційного" кредиту від ЄС.

Раніше УНІАН повідомляв, що Європа повинна взяти на себе відповідальність за надання Україні заморожених активів РФ. Україні для того, щоб утриматися на плаву до 2027 року, знадобиться близько 65 мільярдів доларів.

Крім того, Путін підготував відповідь на "репараційний кредит" Європи для України. Він підписав указ про новий механізм націоналізації та швидкого продажу іноземних активів.

