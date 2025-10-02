Видання зазначило, що в РФ працюють сотні західних компаній, зокрема UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo Inc. і Mondelez International Inc.

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ про новий механізм націоналізації та швидкого продажу іноземних активів.

Видання Bloomberg припустило, що це відповідь Путіна на плани Євросоюзу надати Україні "репараційний кредит". Джерело видання зазначило, що путінський указ спрямований на прискорення продажу як російських, так і іноземних компаній.

Джерело зауважило, якщо Євросоюз почне конфіскацію російських активів, Кремль відповість "симетричними заходами".

Відео дня

Новий указ Путіна скорочує термін попередньої оцінки активів до 10 днів і прискорює реєстрацію права власності. Усі такі угоди проводитиме державний банк "Промсвязьбанк". У документі зазначено, що зміни запроваджено через санкції проти РФ.

Bloomberg деталізував, що в Росії продовжують вести бізнес сотні західних компаній, зокрема UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo Inc. і Mondelez International Inc.

"Репараційний кредит" для України

Сума "репараційного кредиту" Євросоюзу для України може становити до 130 млрд євро. Остаточний розмір буде узгоджено з Міжнародним валютним фондом.

Передбачається, що цей кредит буде спрямований на допомогу Україні фінансувати військові витрати. Київ зможе погасити його після отримання репарацій від РФ у рамках майбутньої мирної угоди.

Вчора президент Франції Емманюель Макрон висловився про "репараційний кредит" для України. Він підкреслив, що в цьому питанні необхідно дотримуватися міжнародного права.

Вас також можуть зацікавити новини: