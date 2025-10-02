За його словами, лідери ЄС продемонстрували "рішучість продовжувати допомагати Україні".

Лідери ЄС сповнені "рішучості" допомогти Україні, використовуючи заморожені російські активи, і рішення буде ухвалено до кінця жовтня. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, пише The Guardian.

За його словами, європейські лідери продемонстрували "рішучість продовжувати допомагати Україні". Він сказав, що вони провели "дуже інтенсивну" дискусію про використання заморожених російських активів для продовження підтримки та фінансування України.

Зазначається, що найімовірніше, конкретне рішення з цього питання буде ухвалено на наступному засіданні Європейської ради через три тижні. Наступне засідання Європейської ради заплановано на 23-24 жовтня.

"Я підтримаю будь-який варіант, який дасть нам змогу використовувати російські активи для продовження допомоги Україні та забезпечення якнайшвидшого закінчення цієї війни", - сказав Мерц.

Канцлер додав, що, на його думку, в ЄС існує "дуже міцна згода" щодо вивчення цих варіантів, і попередив, що президенту РФ Володимиру Путіну не слід недооцінювати їхню рішучість.

На саміті ЄС 1 жовтня не було досягнуто прогресу у видачі Україні кредиту в розмірі 140 мільярдів євро за рахунок заморожених російських активів. Головний опір пропозиція отримала від трьох країн. Бельгія відмовилася зняти раніше висловлене заперечення, а Франція і Люксембург висловили занепокоєння щодо правових наслідків.

