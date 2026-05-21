Путін знайшов уразливості у Мерца, щоб допомогти друзям РФ здобути владу в Німеччині, – Politico

Москва активізувала масштабну гібридну кампанію проти Мерца.

Кремлівський диктатор Володимир Путін використовує свій шанс завдати удару по канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, коли той перебуває в найслабшому становищі. У міру того як популярність канцлера всередині країни стрімко падає, Кремль, судячи з усього, активізував зусилля, щоб прискорити його падіння і зміцнити зростаючі проросійські сили на крайньому правому фланзі Німеччини.

Хоча Путін давно прагнув підірвати позиції Мерца за допомогою кампаній впливу та гібридних атак, рідко обставини складалися так вдало на користь Москви, пише Politico. Повідомляється, що економіка Німеччини переживає спад, її центристська коаліція ослаблена, а ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдГ) лідирує в національних опитуваннях напередодні двох земельних виборів у східній Німеччині.

Очікується, що там партія здобуде історичні перемоги і зможе вперше з моменту свого заснування увійти до уряду.

Відео дня

"Росія шукає партнерів у Європі, яких вона могла б використовувати у своїх цілях, і мета, природно, полягає в тому, щоб АдГ прийшла до влади в найближчому майбутньому – чи то на земельних виборах, чи, зрештою, на наступних федеральних виборах", – пояснив Кріс Шуленбург, депутат від очолюваного Мерцем Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Це, за його словами, дало б Росії стратегічного партнера в Німеччині та плацдарм у Європі.

Путін посилює тиск

В останні тижні Путін посилив тиск на Мерца, діючи як відкрито – зупинивши постачання казахстанської нафти до східної Німеччини російським трубопроводом, – так і більш тонко, прагнучи розколоти німецьку громадську думку пропозицією кандидатури лояльного до Кремля колишнього канцлера Герхарда Шредера як потенційного переговірника на мирних переговорах щодо України.

Один із радників Путіна також запросив політиків з АдГ відвідати щорічний економічний форум російського президента в Санкт-Петербурзі.

Стратегія Путіна полягає в тому, щоб використовувати реальні та зростаючі політичні слабкості Мерца – особливо в тому, що стосується невдоволення німців станом економіки, – і поглибити розбіжності щодо військової підтримки Берліном України. З цією метою кремлівська пропагандистська машина зображує Мерца неефективним і відірваним від реальності, а відмову канцлера відновити енергетичні зв'язки з Росією подає як "економічне самогубство", пише ЗМІ.

Москва також виставляє консерваторів канцлера безрозсудними підбурювачами війни за те, що вони підтримують Україну і відмовляються вести переговори з Путіним для завершення конфлікту.

Кремлівські наративи знаходять відгук

Багато з цих наративів знаходять особливо сильний відгук у колишній Східній Німеччині, де суспільні настрої, як правило, більш прихильні до Москви. У зв’язку з наближенням регіональних виборів у вересні аналітики очікують, що підтримувані Кремлем мережі активізують кампанії впливу в інтернеті для посилення та поширення цих тез.

Згідно з аналізом берлінського аналітичного центру Polisphere, кількість критичних статей про Мерца в німецькомовній філії пов’язаної з Кремлем мережі Pravda цього місяця вже суттєво зросла – приблизно на 25 відсотків – порівняно з початком року.

Кремль розглядає вибори у східній Німеччині як можливість "масштабно послабити Німеччину і особливо цей уряд", – заявив експерт з Росії з Німецької ради з міжнародних відносин Стефан Майстер.

"Якщо в чомусь росіяни й сильні, то це в умінні виявляти слабкості своїх супротивників і використовувати їх, – додав він. – І східна Німеччина – це, так би мовити, одна з головних вразливих точок для федерального уряду і для здатності Німеччини діяти, тому що це, по суті, точка входу для АдГ до захоплення влади".

Мерц "хоче цієї війни"

За версією Кремля, Мерц і його коаліція є перешкодою для миру в Європі та процвітання в Німеччині, тоді як потенційний уряд АдГ – це вирішення проблеми.

Це допомагає пояснити, чому Путін прагне зобразити себе лідером, готовим вести бізнес з Німеччиною, якби тільки в Берліні був уряд, готовий працювати з ним.

Ця стратегія наочно проявилася на початку цього місяця, коли Путін використав прес-конференцію з нагоди Дня Перемоги, присвячену розгрому нацистської Німеччини Радянським Союзом, щоб підкреслити свою уявну готовність вести переговори з ЄС щодо України.

"Особисто я б віддав перевагу колишньому канцлеру Німеччини Герхарду Шредеру, – заявив Путін, коли його запитали, хто міг би стати хорошим європейським посланцем на переговорах. – В іншому разі європейці повинні обрати лідера, якому вони довіряють, когось, хто не обливав Росію брудом. Ми ніколи не закривали двері для переговорів. Не Росія відмовлялася від діалогу. Це робили наші колеги".

Висунення Шредера, колишнього лідера Соціал-демократичної партії (СДПН), було прорахованою спробою розколоти німців, одночасно виставивши Путіна сумлінним партнером на переговорах.

Шредер, зрештою, вважається ізгоєм серед мейнстрімних німецьких політиків через його зв’язки з російськими державними енергетичними компаніями. Підтримуючи газопроводи "Північний потік", по яких російський газ надходив до Німеччини до повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році, Шредер багато в чому уособлює багаторічну залежність своєї країни від російських енергоносіїв – відносини, які Путін хоче відновити, заявляють журналісти.

В АдГ також заявляють, що готові розмовляти з Росією, зважаючи на те, що вони подають як відмову Мерца робити це. Цього тижня лідерка АдГ Аліс Вайдель припустила, що загрозу для Німеччини становить Україна, а не Росія, і заявила, що її партія готова обговорювати мир з Путіним.

"Ми вважаємо ведення війни Україною абсолютно катастрофічним, що становить величезну загрозу безпеці Німеччини", – заявила вона в Берліні.

"Безповоротний економічний колапс"

Кирило Дмитрієв – близький соратник Путіна і посланець Кремля, який брав участь у переговорах з адміністрацією Трампа щодо війни в Україні, – також представив уряд Німеччини під керівництвом АдГ як ліки від економічних проблем країни з тієї простої причини, що партія відновить імпорт енергоносіїв із Росії.

"Чекайте набагато гіршого, поки німецькі бюрократи не змінять курс і не спокутують свої неправильні рішення. Або поки АдГ не врятує ситуацію", – написав Дмитрієв на початку цього місяця.

Без російського газу, під час найгіршої енергетичної кризи в історії, за його словами, Німеччина рухається не просто до довгострокової стагнації, а до негайного безповоротного економічного колапсу.

Цю тезу часто повторюють і політики з АдГ, які закликають до відновлення роботи газопроводів "Північний потік", що постачали Німеччині російський природний газ до 2022 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що

Крім того,

Вас також можуть зацікавити новини: