У Німеччині знайшли загадковий записник віком 800 років

Під час звичайного очищення предметів у лабораторії експерти виявили, що непомітна грудочка землі насправді виявилася невеликим шкіряним футляром із кришкою.

Археологи виявили в середньовічному туалеті в Німеччині чудово збережений зошит з дерева та воску в шкіряному мішечку. Про це пише Live Science.

Зазначається, що 10-сторінковий зошит, написаний латинським курсивом, ймовірно, був упущений середньовічним купцем майже 800 років тому - можливо, коли він витирався шовковим туалетним папером.

Книга і мішечок були виявлені в північному німецькому місті Падерборн під час будівництва нової будівлі, згідно із заявою Регіональної асоціації Вестфалії-Ліппе (LWL). Археологи розкопали п'ять середньовічних туалетів, які були герметично закриті та повітронепроникні, що дозволило зберегти низку органічних артефактів, які в іншому випадку розклалися б.

"Навіть після стількох століть, проведених у землі, знайдений туалет все ще мав досить неприємний запах", - йдеться у заяві Сюзанни Бретцель, реставраторки з LWL.

Цікаво, що невеликий блокнот розміром приблизно 8,6 на 5,5 сантиметра зберігався в трохи більшому шкіряному футлярі, прикрашеному візерунком у вигляді геральдичної лілії. Вісім сторінок дерев'яного блокнота двосторонні, а дві - односторонні; всі вони були покриті воском, яким можна було писати стилусом.

Що було в блокноті

Усередині блокнота експерти виявили безліч рядків рукописного латинського тексту, деякі з яких були написані поверх інших рядків і в різних напрямках, що ускладнювало переклад. Барбара Рюшофф-Парцінгер, археолог і керівник відділу культурних справ LWL, заявила:

"Окремі слова розрізнити можна, але транскрипція займе деякий час, оскільки деякі слова могли бути спотворені через орфографічні помилки".

Судячи з особливостей почерку, книга використовувалася в період з XIII до кінця XIV століть.

Рельєфне зображення геральдичної лілії на шкіряному футлярі може вказувати на те, що книга була цінним надбанням представника еліти суспільства, оскільки лілія в Середньовіччі була символом королівської влади та божественної прихильності, йдеться в заяві.

Цікаво, що власник записника досі залишається загадкою.

"Можливо, автором був падерборнський купець, який записував ділові операції та свої думки", - сказала Свева Гай, міська археологиня LWL у Падерборні.

За її словами, на відміну від більшості людей того часу, купці були освіченими, вміли читати й писати, що робило їх частиною еліти суспільства.

Серед інших артефактів, знайдених у вбиральнях, були бочки, ніж, кам'яна кераміка, фрагменти кошиків і шматочки шовкової тканини. Ці знахідки допомагають підтвердити датування книги XIII-XIV століттями та елітний статус її автора. Бретцель пояснила:

"Уривки шовкової тканини з туалету були частково розірвані на прямокутні шматки, деякі з яких були надзвичайно тонко сплетені та прикрашені. Можливо, це використовувалося як туалетний папір після того, як колись елегантна тканина мала бути викинута".

Подальші дослідження можуть допомогти ідентифікувати незграбного торговця, який випадково викинув свій записник у туалет.

"Як тільки цей туалет буде віднесено до конкретної ділянки землі, можна буде використовувати архівні дослідження, щоб спробувати ідентифікувати мешканців цієї ділянки. Тоді, у кращому випадку, можна буде пов’язати воскову табличку з ім’ям конкретної людини", - сказала Гай.

За словами Бретцель, весь процес консервації може зайняти до року, після чого записник і футляр будуть виставлені в музеї LWL у Падерборні.

