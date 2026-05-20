Мрія гурмана: одна з країн шукає добровольців, яких годуватимуть безкоштовно місцевою їжею

Visit Finland запрошує 16 іноземних гостей у повністю оплачувану кулінарну подорож цієї осені, мета - зробити фінську кухню новою зіркою на світовій гастрономічній мапі, повідомляє Euronews.

Багато країн Європи давно славляться своєю кухнею, заради якої туристи приїжджають з усього світу. Втім, фінська кухня поки що не входить до цього переліку - але у Фінляндії хочуть це змінити, пояснює ЗМІ.

Visit Finland планує популяризувати національну гастрономію та запросив 16 учасників скуштувати найкращі страви країни. У туристичному відомстві сподіваються, що незабаром "фінська кухня" стоятиме поруч із такими відомими гастрономічними брендами Європи, як італійська, грецька, іспанська чи французька.

У вересні для щасливчиків організують спеціальні "офіційні дегустаційні меню", які мають продемонструвати найкращі смаки різних регіонів країни.

Перед цим туристичне агентство опитало мешканців "найщасливішої країни світу", щоб з’ясувати, які страви та смаки, на їхню думку, найкраще уособлюють Фінляндію та її регіони.

Після такого гастрономічного дослідження до створення меню запросили одних із найкращих шеф-кухарів країни.

Два регіони - дві абсолютно різні кухні

Заплановано два заходи - по вісім гостей у кожному. Один відбудеться у регіоні Узбережжя та Архіпелагу, інший - у дикій природі Лапландії.

У регіоні Узбережжя та Архіпелагу меню створюватиме Ерік Мансікка. Його ресторан Kaskis у місті Турку став першим закладом за межами Гельсінкі, який отримав зірку Michelin у 2022 році. Через три роки ресторан також був відзначений "зеленою" зіркою Michelin за сталий підхід.

У Лапландії за кухню відповідатиме шеф Джоел Маннінен - головний кухар ресторану Sky Kitchen and View у Рованіємі, розташованого на пагорбі Оунасваара з панорамним видом. У 2025 році він переміг у чемпіонаті молодих шеф-кухарів Фінляндії, а вже наступного року здобув срібло на світовому чемпіонаті серед молодих кухарів.

Учасники можуть обрати один із двох регіонів, а переможці отримають чотириденну подорож із повністю оплаченими витратами.

Програма включатиме насичений маршрут із різними активностями та, звісно ж, великою кількістю їжі, а кульмінацією стане унікальна дегустаційна вечеря.

Як подати заявку

Щоб отримати шанс потрапити до числа гостей, охочим доведеться виконати кілька умов.

Потрібно опублікувати коротке відео у TikTok або Instagram та відповісти лише на одне запитання: "Чому ви хочете Have Some Finnish?" - гра слів, яка водночас натякає і на фінську культуру, і на знайомство з нею "на смак".

Подаватися можна як самостійно, так і в парі. Прийом заявок стартував 18 травня і триватиме до 9 червня. Переможців оголосять 29 червня.

