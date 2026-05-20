Ключові НПЗ в центральній Росії зупинилися після українських ударів, - Reuters

Практично всі основні нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після ударів українських дронів, що відбулися останніми днями. Про це пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Сукупна потужність нафтопереробних заводів, які повністю або частково зупинили роботу, перевищує 83 млн метричних тонн на рік, або близько 238 000 тонн на день. Це становить близько чверті загальної потужності нафтопереробки в Росії.

Загальна частка цих нафтопереробних заводів у виробництві палива для Кремля становить понад 30% для бензину та близько 25% для дизельного палива. Москва вже ввела раніше заборону на експорт бензину з квітня до кінця липня.

Як свідчать дописи російських чиновників у соціальних мережах, Україна посилила атаки дронів на енергетичну інфраструктуру Росії, подвоївши з початку року кількість нафтопереробних заводів, що стали цілями.

Ці удари, які також зачепили нафтопроводи та сховища, призвели до скорочення видобутку нафти в Росії, що посилило тиск на федеральний бюджет Кремля, де податки від експорту нафти та газу становлять приблизно чверть доходів.

Серед нафтопереробних заводів, що стали цілями, – Кіриші на заході Росії, Московський нафтопереробний завод, а також заводи в Нижньому Новгороді, Рязані та Ярославлі.

Так, 20 травня зазнав атаки великий нафтопереробний завод "Нижегороднефтеоргсинтез" (NORSI) потужністю 17 мільйонів тонн на рік. Наразі залишається незрозумілим, чи вдалося NORSI зберегти хоча б часткову роботу.

Більше ударів по російських НПЗ

Раніше українські дрони "наклали санкції" на один з найбільших в Росії НПЗ в Кіриші. На початку травня пошкоджень зазнали три основні установки переробки сирої нафти на об’єкті та паливний резервуар на сусідній нафтоперекачувальній станції.

Відбудова іншого російського НПЗ в Туапсе на узбережжі Чорного моря в Краснодарському краї може сумарно коштувати Кремлю 5 млрд доларів.

