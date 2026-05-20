Угорщина зніме вето із санкцій проти російського патріарха Кирила, - ЗМІ

Цього тижня посли ЄС обговорять "міні-пакет" санкцій.

Новий уряд Угорщини готовий підтримати санкцій ЄС проти московського патріарха Кирила та інших осіб, яких захищав екс-прем'єр країни Віктор Орбан. Цього тижня в ЄС обговорять "міні-пакет" санкцій. Про це повідомляє Euronews.

"Санкції, які підірвали б економічну стабільність Угорщини, є абсолютно неприйнятними. Але у випадках, коли попередній уряд використовував владу угорської держави для укладання приватних угод, я очікую, що новий уряд не блокуватиме спільні зусилля ЄС щодо посилення тиску на Росію, щоб припинити цю війну", – заявив Euronews Мартон Хайду, близький соратник Петера Мадьяра, який очолює комітет із закордонних справ угорського парламенту.

Інших росіян спочатку додали до списку санкцій, але згодом за наполяганням Орбана виключили з нього, зокрема міністра спорту Михайла Дегтярьова та олігарха В'ячеслава Кантора. Тепер їх можна знову поставити на стіл переговорів.

"Перегляд імен не є чимось незвичайним", – повідомило Euronews дипломатичне джерело ЄС.

Зазначається, що санкції залежать від одностайності, а список запропонованих імен може змінюватися в міру просування переговорів. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який також скористався своїм правом вето, щоб не допустити деяких росіян, не був при владі, коли ЄС намагався внести Кирила до чорного списку у 2022 році.

Як повідомляв УНІАН, лідери країн-членів Європейського Союзу зберуться в Брюсселі для обговорення збільшення терміну перезатвердження санкцій з шести місяців до одного року. Зокрема, на минулому тижні в межах підготовки до саміту ЄС, який має відбутися в середині червня, постала перспектива внесення змін до поточної вимоги кожні шість місяців знову затверджувати санкції. Передбачається, що цей шестимісячний термін можуть збільшити до одного року.

З відповідною ініціативою виступили кілька дипломатів з країн Північної Європи. В європейських столицях продовжать обговорення цього і наступного тижня перед засіданням Ради ЄС із загальних справ, яке заплановане на 26 травня.

