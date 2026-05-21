Скорочення військ США у Європі сколихнуло континент, але Рютте 'потиснув плечима', – Politico

Нове рішення адміністрації Трампа викликало серйозне збентеження в Європі.

Глава НАТО Марк Рютте применшив значення раптових кроків президента США Дональда Трампа щодо виведення військ і військових потужностей з Європи, пообіцявши, що будь-які скорочення відбуватимуться "структурованим чином".

"Ми знаємо, що коригування відбуватимуться, США мають переорієнтуватися, наприклад, на Азію", – розповів Рютте журналістам у Брюсселі. Але "це відбуватиметься протягом певного часу, структурованим чином", – додав він, наголошуючи на тому, що "США залишатимуться залученими до справ Європи", пише Politico.

Повідомляється, що Вашингтон оголосив, що виведе з Європи щонайменше 5 000 солдатів, включаючи скасування розгортання ротаційного підрозділу в Польщі – крок, який застав союзників по НАТО зненацька і завдав нового удару по і без того ослабленим трансатлантичним відносинам.

Рішення про передислокацію військ було прийнято у відповідь на особисту сварку між Трампом і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем через війну в Ірані. Водночас Польща, яка тривалий час вважалася одним із найстійкіших союзників Америки в ЄС, цього тижня поспішно направила офіційних осіб до Вашингтона, щоб добитися ясності щодо цього несподіваного кроку з припинення розгортання там солдатів, пишуть ЗМІ.

Це рішення шокувало Європу

США заздалегідь не поінформували союзників перед оголошенням цих заходів, згідно із заявами двох анонімних високопоставлених дипломатів альянсу. За їхніми словами, Вашингтон досі не надав подробиць про те, як саме відбуватиметься скорочення.

Міністерство оборони США опублікувало заяву, в якій підкреслило, що воно "скоротило загальну кількість бойових бригадних груп (BCT), прикомандированих до Європи, з чотирьох до трьох". Це поверне чисельність американських військ у Європі до рівня 2021 року – до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Цей крок спрямований на зміцнення програми Трампа "Америка понад усе", – додано в заяві.

У заяві також підкреслювалося, що Польща є "зразковим союзником" і що офіційні особи США ведуть переговори зі своїми польськими колегами щодо відкладеного розгортання.

Міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, у свою чергу, зустрівся з генералом США Крістофером Махоні, заступником голови Об'єднаного комітету начальників штабів, підкресливши, що переговори "підтверджують відсутність планів щодо скорочення військової присутності США в Польщі".

У Берліні також панує розгубленість

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив: "Надійного підтвердження досі немає. Єдине, що ми чуємо, – це те, що цей захід є частиною рішення скоротити кількість американських бригад у Європі на одну".

Він додав, що досі "абсолютно незрозуміло", коли це відбудеться, і "чи обмежиться це рішенням щодо Польщі, повністю чи частково, і якою мірою це торкнеться військ, дислокованих у Німеччині".

Рютте зазначив, що виведення військ "не впливає на оборонні плани НАТО", повторивши аналогічну заяву верховного головнокомандувача альянсу, генерала США Алексаса Грінкевича.

Наскільки сильним був цей "удар"

Зміна стратегії США зачіпає близько 3 відсотків американських сил у Європі, однак виведення військ також націлене на підрозділ вогневої підтримки великої дальності, оснащений ракетами "Томагавк". Його планувалося розгорнути в Німеччині наприкінці цього року як тимчасовий захід, доки Європа не розробить власну аналогічну зброю, здатну завдавати ударів углиб Росії.

Тим часом, за повідомленнями, США планують оголосити союзникам у п’ятницю, що вони обмежать обсяг військових потужностей, які надаються альянсу в мирний час і на випадок вторгнення Росії до Європи.

У рамках так званої Системи моделювання сил НАТО члени альянсу періодично визначають солдат і техніку, які вони виділяють для операцій НАТО. Вашингтон тепер хоче скоротити ці масштаби, пишуть ЗМІ. Відмовившись повідомити подробиці скорочення, Рютте заявив, що рішення США було "саме таким, як ми очікували, і абсолютно в рамках підходу без сюрпризів".

"Коли справа доходить до моделі сил НАТО, у нас є налагоджені процеси – це звичайна робота, – пояснив він. – Цього слід було очікувати – я думаю, це абсолютно правильно, що це відбувається".

