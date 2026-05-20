Петер Мадяр підтримав право України захищатись 'усіма способами'

Україна має повне право захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від російської агресії всіма доступними засобами. Про це сказав прем'єра Угорщини Петера Мадяра під час зустрічі з прем'єром Польщі Дональдом Туском, передає Clash Report.

"Україна є жертвою агресії і має право всіма можливими способами захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Важливо пам’ятати, що її незалежність і кордони були гарантовані міжнародними домовленостями, серед яких і Будапештський меморандум", – наголосив Мадяр.

Він також закликав міжнародну спільноту докласти максимум зусиль для досягнення справедливого та довготривалого миру. Та підкреслив, що війна вже призвела до величезних людських втрат – загинули сотні тисяч військових і мирних жителів.

За словами політика, світова спільнота повинна зосередитися на створенні реальних гарантій безпеки, які забезпечать стабільний мир для України в майбутньому.

Відносини України з Угорщиною

Раніше УНІАН писав, що Мадяр анонсував зустріч із Зеленським у Береговому Закарпатської області після завершення українсько-угорських консультацій. За його словами, Угорщина дасть згоду на відкриття першого кластера в переговорах про вступ України до Євросоюзу після того, як будуть врегульовані питання щодо угорської меншини на Закарпатті.

Нагадаємо, що після першого засідання нового угорського уряду Мадяр засудив російську масовану атаку на Україну 13 травня, зокрема на Закарпатську область. Він зазначив, що глава МЗС Угорщини викликала російського посла на зустріч 14 травня об 11:30 у зв'язку з атакою дронів. Постраждалим від удару, країна зобов'язалась надати допомогу.

