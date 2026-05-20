З Японії до США за дві години: передова країна наблизилася до появи гіперзвукового літака

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) спільно з університетами Васеда, Токійським і Кейо провело наземні випробування прямоточного повітряно-реактивного двигуна (ПВРД) для гіперзвукового літака, розрахованого на політ зі швидкістю, що у п’ять разів перевищує швидкість звуку. Про це повідомляє AeroTime.

Тести проводили у Космічному центрі Какуда. У ході випробувань у аеродинамічній трубі вчені відтворили умови гіперзвукового польоту, перевіривши роботу ПВРД, а також систем керування та теплозахисту літального апарату.

За швидкості близько 5 Маха (приблизно 6100 км/год) температура повітря навколо корпусу апарата може сягати близько 1000°C. Повідомляється, що система термозахисту змогла забезпечити всередині конструкції "майже нормальні" умови для стабільної роботи електронних систем.

Інженери також дослідили розподіл температури по поверхні корпусу, щоб перевірити методи розрахунку теплових навантажень, критично важливих для майбутніх гіперзвукових польотів. Додатково вимірювали температурний розподіл вихлопу водневого прямоточного двигуна, збираючи дані про можливий екологічний вплив перспективних гіперзвукових силових установок.

Наступним етапом мають стати повноцінні льотні випробування з встановленням експериментального апарата на ракету. Головна мета програми полягає у створенні технологій для перспективних гіперзвукових літаків.

У JAXA вважають, що в майбутньому подібні технології дозволять скоротити переліт між Японією та США через Тихий океан приблизно до двох годин (зараз прямий переліт займає 9,5–11 годин). Крім того, дослідження можуть стати основою для космопланів, здатних підніматися на висоту близько 100 км, яку умовно вважають межею космосу.

Гіперзвукові літаки – останні новини

У Китаї заявили про розробку прототипу реактивного літака, який під час льотних випробувань зміг досягти гіперзвукової швидкості. За словами конструкторів, прототип літака з відносно великим корпусом під час випробувального польоту у 2021 році досяг швидкості близько 6,5 Маха.

Повідомлялося також, що у Китаї представили новий гіперзвуковий двигун, який, за заявами розробників, може дозволити літакам розвивати швидкість до приблизно 20 000 км/год.

