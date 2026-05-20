Барселона оголосила війну круїзним туристам: для них удвічі підвищать податок на в'їзд

У майбутньому місцева влада хоче повністю позбавити місто круїзних туристів.

Влада іспанської Барселони оголосила війну круїзним лайнерам і для початку пообіцяла подвоїти туристичний податок для пасажирів круїзних суден раніше запланованого терміну.

Більше того, міська рада Барселони хоче повністю покласти край заходам круїзних суден у каталонську столицю, а мер міста Хауме Кольбоні заявив, що його мета – звести до нуля кількість пасажирів круїзних лайнерів, які просто зупиняються в місті на кілька годин, не маючи Барселони як відправної або кінцевої точки своєї подорожі, пише Express.

За словами Кольбоні, місто підвищить туристичний податок для пасажирів круїзних лайнерів з 4 євро до 8 євро з людини на день набагато раніше, ніж планувалося раніше. Ця заява стала наслідком раніше досягнутої угоди про скорочення кількості круїзних терміналів у Барселоні з семи до п'яти.

Відео дня

При цьому підвищений податок у розмірі 8 євро набере чинності в найближчі кілька місяців, а не буде вводитися поступово до 2029 року, як планувалося спочатку, оголосив мер. Цей збір стягуватиметься з усіх пасажирів круїзних лайнерів, які залишаються в місті менше 12 годин.

У майбутньому міський голова хоче ще більше збільшити цей збір, однак будь-яке подальше підвищення потребуватиме схвалення каталонського уряду.

Кольбоні стверджує, що пасажири круїзних лайнерів, які зупиняються в місті лише ненадовго, приносять обмежену економічну вигоду, одночасно посилюючи перенаселеність і навантаження на комунальні служби.

Мер також нагадав, що міська рада планує поступово відмовитися від здачі житла в короткострокову оренду до 2028 року.

"Туризм повинен служити місту, а не навпаки. Ми хочемо високоякісного туризму, тому ми реконструюємо виставковий центр Fira de Barcelona, нас цікавлять ділові туристи. Чого ми не хочемо, так це масового туризму, тому ми поступово відмовимося від короткострокової оренди житла до 2028 року", – заявив він.

Видання нагадує, що у 2025 році порт Барселони прийняв рекордну кількість круїзних суден – 832, та близько 3,9 мільйона пасажирів.

Згідно з даними веб-сайту порту Барселони, порт є провідним круїзним портом у Європі та Середземномор'ї з сімома міжнародними пасажирськими терміналами.

Боротьба з круїзними туристами в Барселоні

Як повідомляв УНІАН.Туризм, кілька років тому іспанську Барселону визнали найзабрудненішим портом Європи.

На цій хвилі місцева влада розпочала активну боротьбу з круїзними туристами. Зокрема, з жовтня 2023 року Барселона заборонила круїзним лайнерам заходити в центр міста.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.