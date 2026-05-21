Українські дрони з ракетами 'полюють' на російську ППО, - BI

Українські підрозділи почали використовувати нову тактику – оснащення далекобійних ударних безпілотників некерованими ракетами для ураження цілей у глибокому тилу Росії, зокрема систем протиповітряної оборони, пише Business Insider.

У Силах безпілотних систем зазначають, що дрони з фіксованим крилом можуть нести до восьми ракет кожен. Ракети запускаються з-під крил у швидкій послідовності та застосовуються для ураження наземних цілей.

За даними військових, щонайменше одна з таких атак була здійснена проти військово-морської бази Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму. Також повідомляється про використання ракет проти розрахунків ППО в російському тилу.

У підписах до відео атак військові зазначають, що завданням є "обнулення" розрахунків кулеметників та переносних зенітно-ракетних комплексів, які намагаються збивати дрони.

У Силах безпілотних систем також заявили, що такі дрони можуть діяти на глибині до 500 кілометрів, що приблизно відповідає відстані до Москви від українського кордону.

Окрім ракетного озброєння, безпілотники продовжують нести і стандартні вибухові боєприпаси. Військові наголошують, що нова тактика дозволяє поєднувати дешевші ракети для придушення ППО з більш потужними бойовими частинами для ключових цілей.

Аналітики відзначають, що використання некерованих ракет із дронів дає змогу зменшити ризики для екіпажів та підвищити ефективність ударів у глибині оборони противника, зокрема проти мобільних систем ППО.

Як повідомляв УНІАН, українські виробники озброєння все активніше виходять на міжнародний ринок і заявляють: головний козир їхньої продукції – не випробування на полігонах, а реальний бойовий досвід проти російської армії.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ українська оборонна галузь пережила стрімке зростання. За кілька років війни Україна стала одним із світових центрів розробки дронів, систем радіоелектронної боротьби та технологій сучасної війни.

Норвезький експерт Фабіан Хофман зазначив, що українські далекобійні засоби ураження можуть стати єдиним життєздатним варіантом для Європи в найближчій перспективі. І, в першу чергу, мова йде про далекобійні дрони, виробництво яких вже стало масовим і серійним. Він стверджує, що європейські арсенали далекобійної та глибокої зброї є недостатніми.

