Нацбанк ввів у обіг нову пам’ятну монету: кому присвячена (фото)

Національний банк України вводить в обіг нову пам’ятну монету "100-річчя дня пам’яті Симона Петлюри" для вшанування пам’яті видатного державного, військового та політичного діяча, голови Директорії Української Народної Республіки та Головного отамана військ УНР. Цього року виповнюється рівно сторіччя від дня загибелі Петлюри від кулі більшовицького агента.

В пресслужбі регулятора повідомили, що пам’ятна монета має номінал 2 гривні. При цьому запланований тираж – до 50 000 штук у сувенірному пакованні.

На аверсі монети на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Симона Петлюри, а зліва – елемент нашивки з його френча у вигляді гілки.

На реверсі – художня композиція з елементами символіки УНР. У центрі ‒ тризуб (зображення нарукавного знака зразка 1919 року), по колу – напис "100-річчя Дня пам’яті Симона Петлюри" та вінок із грамоти Симона Петлюри з написом "УНР".

Придбати пам’ятну монету можна буде з 26 травня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб’юторів.

