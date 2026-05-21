Атака на 'Бельбек': дрони 'рознесли' новітній російський комплекс посадки літаків (фото)

Унаслідок атаки дронів було пошкоджено новітній російський комплекс РСП-28МЕ, який відповідає за управління посадкою військових літаків.

У тимчасово окупованому Криму внаслідок атаки дронів по аеродрому "Бельбек" було уражено новітній російський комплекс радіолокаційної системи посадки літаків РСП-28МЕ. За даними Telegram-каналу "Досье Шпиона", ударів завдали у ніч проти 17 травня.

Опубліковані фото наслідків атаки свідчать, що росіяни намагалися захистити комплекс маскувальними сітками, однак це не допомогло уникнути пошкоджень.

Зокрема, дрони пошкодили модуль диспетчерського радіолокатора ДРЛ-27СЕ, який входить до складу комплексу РСП-28МЕ. Також було знищено модуль управління системою на базі вантажівки КАМАЗ-6850.

РСП-28МЕ є сучасним комплексом, який використовують для управління повітряним рухом на оперативних аеродромах. Система контролює передпосадкове маневрування літаків та допомагає пілотам витримувати курс і глісаду під час посадки.

Комплекс почали постачати до російських військ у 2021 році. Його обслуговують троє операторів.

До складу РСП-28МЕ входять модуль диспетчерського радіолокатора ДРЛ-27СЕ, посадковий радіолокатор, автоматичний радіопеленгатор, модуль управління та дизельна електростанція.

Як повідомляв УНІАН, в Криму було уражено інфраструктуру та засоби протиповітряної оборони військового аеродрому "Бельбек". Йдеться про зенітний комплекс "Панцирь-С2", ангар із радаром до комплексу С-400, система керування безпілотниками "Орион" та наземну станцію керування БпЛА "Форпост".

Крім того, до цього переліку входить пункт передачі даних "земля-повітря", диспетчерська вишка та ангар на аеродромі "Бельбек".

За даними "Крим. Реалії", в Криму у російської армії виник дефіцит ракет для зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцирь". Після ураження минають тижні, а іноді й місяці, коли на атакованій російській позиції з'являється "Панцирь" на заміну.

