У Повітряних силах пояснили, чому 'Шахеди' долітають аж до Закарпаття

Ігнат поділився, що збивати ворожі безпілотники стає дедалі складніше навіть за допомогою гелікоптерів чи винищувачів F-16.

Начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат припустив, що удари по Закарпаттю, найбільш віддаленому і найменш постраждалому від війни регіону в Україні, можуть мати показовий характер.

"Тільки змінилось там керіництво (мається на увазі програш Віктора Орбана на виборах в Угорщині - УНІАН), одразу туди полетіли дрони. Можливо, це було показово. Інколи велика кількість безпілотників зупиняється швидко, а буває так, що БПЛА долітає до Львова", - сказав він в етері Новини.LIVE.

Він поділився, що збивати ворожі безпілотники стає дедалі складніше навіть за допомогою гелікоптерів чи винищувачів F-16.

Відео дня

"Бувають моненти, які заважають збитий цей дрон. Можливо, противник продумав якісь рішення... Він пірнає в хмару і його не видно. Потім він з хмари виринає, тільки ти на нього наводишся, він пірнає знову у хмару. Вже доведено, що "Шахеди" можуть маневрувати, бачачи якусь загрозу, що в них якісь датчики стоять, які можуть маневрувати. Особливо це стосується дронів-перехоплювачів", - додав Ігнат.

Удари РФ по Україні

Контррозвідка та слідчі Служби СБУ виявили підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети, яку росіяни поставили на озброєння модифікованого ударного дрона "Герань-2" під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня.

Вас також можуть зацікавити новини: