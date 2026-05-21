Кінець родини Кастро: кубинці сподіваються на повалення всієї влади за допомогою США, – NYT

Для кубинської влади дії Трампа є початком серйозних проблем.

У міру того як новина про висунення США звинувачень експрезиденту Куби Раулю Кастро у вбивстві розліталася по всьому світу, багато кубинців залишалися в невіданні. Масштабні відключення електроенергії на острові, що страждає від дефіциту палива, та нестабільний телефонний зв'язок призвели до того, що звістка про нову, різку ескалацію в американській кампанії тиску на кубинський уряд доходила до багатьох мешканців самої Куби вкрай повільно.

Затиснуті в лещатах репресивного режиму і каральних американських санкцій, кубинці, які побачили цю новину на своїх смартфонах і старих телевізорах, розділилися в думках щодо легітимності звинувачень США, пише The New York Times.

Американська сторона звинувачує пана Кастро у вбивстві та змові у зв'язку зі збиттям у 1996 році двох літаків, в результаті чого загинули чотири людини, включаючи трьох американців.

Багато хто поділяє загальну втому від сформованого статус-кво

"Це має змінитися", – підкреслив 24-річний Йоанді Бенітес Рамірес, робітник тютюнової фабрики в Гавані.

Кубинці зіткнулися з відключеннями світла, голодом і кризою в сфері охорони здоров'я, яка поглибилася після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа практично повністю перекрила постачання нафти на Кубу в січні. Багато хто прагне прориву, який міг би полегшити їхні страждання.

Адміністрація Трампа використала федеральний обвинувальний акт проти Ніколаса Мадуро, авторитарного лідера Венесуели, як привід для його усунення під час рейду в січні.

Невідомо, чи рухаються американські військові до аналогічної операції на Кубі. Але багато кубинців задавалися питанням, чи були ці звинувачення просто ще одним кроком у болісній, затяжній кампанії тиску з боку США, чи ж каталізатором більш рішучого американського втручання.

"Я не думаю, що військове втручання – це вихід, але якщо це те, що потрібно, то що ж – нам потрібно, щоб це закінчилося раз і назавжди, прямо зараз", – заявив 27-річний кур'єр Ясіель Лугонес. Він зазначив, що сподівається на повний демонтаж усього правлячого класу Куби. "Усе керівництво, уся родина Кастро", – підкреслив він.

За його словами, кубинці мають справу з одними й тими ж особами вже понад 60 років. "Вони проводять там свій час, поводячись так, ніби ми – частина власності, передаючи її [один одному], і вони повинні піти зараз. Ми не хочемо їх", – пояснив Лугонес.

Повідомляється, що кубинський уряд негайно засудив обвинувальний висновок Міністерства юстиції. Президент Куби Мігель Діас-Канель назвав це звинувачення "політичною акцією, позбавленою будь-якої правової основи", і заявив, що воно використовується для підготовки ґрунту для потенційної військової агресії проти острова.

Деякі кубинці назвали звинувачення нелегітимними, аргументуючи це тим, що Куба діяла з метою самооборони після того, як її повітряний простір неодноразово порушувала гуманітарна організація, яка організувала ці польоти, – "Брати в порятунку". "Куба прийняла правильне рішення збити їх", – заявив 24-річний Франк Алехандро Фонт, інженер-механік у Гавані.

Він також застеріг від ризику іноземного військового рейду. "Багато кубинців просять про втручання", – зазначив він, але попередив, що "завжди є супутні збитки".

На Кубі поширилися чутки, що скоро щось трапиться

Погіршення умов життя на Кубі призвело до зростання кількості протестів, але експерти стверджують, що демонстрації навряд чи переростуть у народне повстання, яке загрожує режиму.

Надійні опитування громадської думки на Кубі знайти важко. Нещодавнє опитування, проведене кубинським новинним сайтом El Toque, яке зібрало понад 40 000 відповідей, показало, що близько 56 відсотків кубинців, які проживають на острові, і майже 70 відсотків тих, хто перебуває за кордоном, підтримали б військове втручання США.

Хоча результати опитування, яке зібрало відповіді добровільних учасників, не можна вважати репрезентативним дослідженням, його висновки, ймовірно, відобразили крайню ступінь виснаження багатьох кубинців, пояснив Майкл Бустаманте, професор історії та завідувач кафедри кубинських і кубино-американських досліджень в Університеті Маямі.

"Я не думаю, що це означає, ніби кубинці в захваті від ідеї, що іноземна держава прийде і вирішить їхні проблеми. Але я думаю, що люди перебувають на такому рівні розпачу і відчаю, що приймуть допомогу звідки завгодно, звідки зможуть її отримати", – пояснив він.

70-річний кубинський пенсіонер Рауль Кардосо зазначив, що яким би не було рішення США, їм потрібно просто поквапитися і прийняти його.

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп дійсно готується напасти на Кубу, не закінчивши війну в Ірані. Американський лідер і його помічники розчаровані тим, що кампанія тиску США, яка включає в себе позбавлення острова палива, не привела до згоди кубинських лідерів на суттєві економічні та політичні реформи.

Крім того, ми також розповідали, що Трамп хоче зробити Венесуелу 51-м штатом США. Репортер Білл Мелугін додав, що Трамп під час однієї з розмов заявив про те, що у Венесуелі знаходиться нафта на суму 40 трильйонів доларів.

