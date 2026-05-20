Українські захисники провели зачистку в Степногірську: у Deep State розкрили важливі деталі

Противник досі, на жаль, має накопичення, щоб постійно посилати свою піхоту на штурмові дії.

Зачистка Степногірська була давно актуальною задачею, адже тиск ворога був надмірним і він не зупиняв спроб захопити цей важливий в даному районі населений пункт.

Були і просочування в глибину оборони, зокрема, в населені пункти Річне-Лук'янівське-Павлівка, але росіян звідти вибили й розвинули успіх далі. Про це пишуть аналітики моніторингового каналу Deep State.

Зазначається, що ця робота триває давно, зокрема, вона покращилася зі зміною командира корпусу, який взявся більш плідно за ділянку. Пілоти діляться, що були проведені відпрацювання по логістиці противника та по пілотах, яких вдалося відігнати та ліквідувати, звівши до мінімуму їх вплив на бойові дії.

Відео дня

Здобувши перевагу, Сили оборони перейшли до наступних кроків, щоб зменшити кількість росіян, які розпорошилися по місцевості і наразі триває активна робота по повній їх ліквідації та стабілізації ділянки.

"Противник досі, на жаль, має накопичення, щоб постійно посилати свою піхоту на штурмові дії, однак реалізовувати свої плани їм стало набагато важче. Поповнень за останній час не спостерігалося. Але червона зона змінилася на сіру, а не на синю - це пояснюється тим, щоб піхота противника продовжує лізти, просочуватися і закріплятися, тож казати про повний контроль і стабілізацію ще зарано. Бійці Сил Оборони здійснюють всі необхідні заходи, щоб досягти цього і мати тут успіх", - йдеться у повідомленні.

Бійці ГУР зачистили Степногірськ

Як повідомляв УНІАН, Степногірськ на Запоріжжі наразі під контролем Сил оборони - воїни спецпідрозділу ГУР Міноборони продовжують зачистку міста.

Розвідники розповіли, що техніку, на якій групи спецпризначенців ГУР заїжджали на штурм позицій загарбників, спробував атакувати ворожий FPV-"ждун", але був знищений.

У результаті боїв у складних міських умовах сили російських окупантів вибиті з укріплених позицій, ключові локації у Степногірську перейшли під контроль Сил безпеки та оборони України, наголошують у ГУР.

Вас також можуть зацікавити новини: