Росія дозволила збивати українські дрони над нафтогазовими платформами в Каспійському морі

Згідно з довідкою до закону, дрони становлять одну з найсерйозніших загроз для економічних інтересів Росії в Каспійському морі.

Росія у середу, 20 травня, схвалила закон, який дозволяє збивати українські та інші ворожі безпілотники над нафтогазовими платформами в російському секторі Каспійського моря. Про це повідомляє Reuters.

"Прийняття відповідного федерального закону дозволить усунути правовий вакуум та вжити необхідних заходів для забезпечення антитерористичного захисту таких об’єктів, не впливаючи на питання судноплавства та рибальства", – йдеться у записці.

Удари по нафтопромисловості РФ

Як повідомляв УНІАН, 18 травня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово (Нижньогородська область, РФ).

НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Потужність переробки становить близько 17 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, що використовується для забезпечення потреб російських окупаційних військ.

Також 19 травня було уражено нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3" у районі населеного пункту Семибратово Ярославської області РФ. Ступінь завданих збитків уточнюється", - йдеться у повідомленні.

