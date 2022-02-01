Глава МЗС Британії напередодні заявила про підготовку міністерством "поліпшення санкційного законодавства".

Речник Путіна Дмитро Пєсков назвав "неприхованою атакою" заяви МЗС Британії щодо нових санкцій проти Росії у разі її нової агресії щодо України.

Про це йшлося у його відповіді в коментарі журналістам 31 січня, цитує пропагандистське ТАСС.

"Санкції – це щось легітимне і щось оформлене рішенням Ради Безпеки ООН. У даному випадку мова про неприховану атаку на бізнес", - відповів прес-секретар російського президента.

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За його словами, Росія дасть свою відповідь, враховуючи національні інтереси, на "атаку" Лондона проти російського бізнеса, якщо така станеться.

"Атака однієї окремо взятої країни на російський бізнес, звісно, передбачає відповідні заходи, і ці заходи будуть сформульовані виключно з врахуванням наших власних інтересів, виходячи з наших власних інтересів у випадку, якщо це знадобиться", - сказав Пєсков.

Заяву МЗС Британії представник Кремля назвав "тривожною", яка "демонструє непередбачуваність" Лондона.

Крім того, у Москві вважають, що нові санкції підривають інвестиційну привабливість Сполученого Королівства "і взагалі привабливість Британії як такої".

Глава МЗС Британії Елізабет Трасс напередодні заявила в ефірі британського телебачення про підготовку міністерством "поліпшення санкційного законодавства".

Йдеться про включення компаній та осіб, пов’язаних з дестабілізаційною діяльністю проти України. Елізабет Трасс додала, що у "олігархів Путіна не вийде сховатися".

Також міністр не виключила, що може йтися про конфіскацію майна російських олігархів на території країни.

Британія спільно зі США та ЄС працює над розробкою інструментів впливу на Кремль, щоб запобігти можливому повномасштабному вторгненню РФ в Україну.

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