У Путіна стверджують, що будь-які переміщення військ РФ "не є ескалацією".

Переміщення російських військ це не питання двосторонніх відносин Росії і США.

Читайте такожРФ показала повернення військ з раптових навчань в окупованому Криму (відео)Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи сприятиме поліпшенню російсько-американських відносин і проведенню зустрічі двох президентів припинення російських навчань і відведення військ у місця постійної дислокації, пише "Інтерфакс".

При цьому прес-секретар Путіна, судячи з усього, говорить про окупований Крим, де РФ, зокрема, провела раптові військові навчання, як про територію Російської Федерації.

"Це абсолютно не пов'язані явища. Ми говорили, що будь-які переміщення російських військ по території Росії нікому не загрожують, не становлять загрозу і не є якоюсь ескалацією", - стверджує Пєсков.

За словами прес-секретаря, поводження з російськими військами в цьому випадку - справа виключно Росії.

"Росія робить для свого військового будівництва те, що вона вважає за необхідне, і для навчання військ - теж що вважає за необхідне. Тому це абсолютно не тема і не питання для двосторонніх російсько-американських відносин", - заявив Дмитро Пєсков.

Російські навчання на полігоні "Опук" у Криму

22 квітня російські військові заявили про проведення міжвидових навчань на полігоні "Опук", розташованому за 60 км від Феодосії та за 40 км від Керчі, в рамках раптової перевірки боєготовності.

Зокрема, в район проведення навчань виводилися кораблі Чорноморського флоту і частина сил Каспійської флотилії Південного військового округу.

Також у навчаннях повинні були взяти участь підрозділи загальновійськового об'єднання, об'єднання ВПС і ППО, бойові кораблі та судна, військові частини берегових військ Чорноморського флоту, частина сил Каспійської флотилії Південного військового округу, підрозділи Повітряно-десантних військ.

Згодом стало відомо, що з 23 квітня Росія почала відведення військ Південного і Західного військових округів, які проводили навчання в окупованому Криму та поблизу кордонів України, до пунктів постійної дислокації.

Однак незалежні експерти повідомляють, що РФ залишає військову техніку 41-ї армії на полігоні "Погоново" у Воронезькій області.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає Росію пояснити причину стягування великої кількості військ до кордону України.

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Автор: Катерина Комолова