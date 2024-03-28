Очільник СЗР Росії пробув у Пхеньяні три дні, повідомили журналісти.

Триває війна в Україні, і Кремль відправляв до свого союзника - Північної Кореї, (КНДР), главу Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна.

Про це пише Newsweek. Видання зазначає, що Наришкін пробув у Пхеньяні три дні - з 25 до 27 березня. Там він провів перемовини з міністром державної безпеки Північної Кореї Рі Чанг. Зокрема, зазначається, що тривали перемовини про міжнародну та регіональну ситуацію.

Крім того, сторони обговорили "практичні питання для подальшого посилення співпраці, щоб впоратися з постійно наростальними шпигунськими та змовницькими кроками ворожих сил".

Відео дня

Зазначається, що Наришкін є близьким соратником Путіна, раніше чинний керівник СЗР обіймав посаду глави адміністрації Кремля та спікера нижньої палати російського парламенту.

"Закордонні поїздки високопосадовців розвідки зазвичай не оприлюднюються в режимі реального часу, якщо тільки це не переслідує певні цілі", - пише видання.

У центрі уваги новини - Росія та КНДР співпрацюють

Росія має близькі зв'язки з Північною Кореєю, які посилилися на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Публічно відомо, що КНДР постачає РФ боєприпаси до артилерії та далекобійні ракети для ударів по Україні. До прикладу, напередодні стало відомо, що КНДР відправила в Росію 7000 контейнерів боєприпасів.

РФ постачає нафту Північній Кореї в обмін на зброю, попри санкції ООН. Цей процес вдалося зафіксувати завдяки супутниковим знімкам, які проаналізувало Financial Times.

Вас також можуть зацікавити новини: