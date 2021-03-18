Пєсков утік від запитання, чи готує Путін відповідь Байдену.

Речник російського президента Дмитро Пєсков назвав твердження американського глави Джо Байдена, що Путін є вбивцею, «дуже поганими висловлюваннями».

Про це йшлося на брифінгу Пєскова у Кремлі, цитує опозиційний телеканал Дождь.

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«Я не був би багатослівним, реагуючи на це. Скажу тільки, що це дуже погані висловлювання президента США», – відповів Пєсков.

Він заявив, що Байден «однозначно не хоче налагоджувати відносини» з Росією. І ще раз повторив, що «нічого додавати» не буде.

Запитання журналістів, чи планує Путін відповідь Байдену, він переадресував міністерству закордонних справ РФ.

«Посол запрошений до Росії для консультацій, для ревізії відносин, іншого нам нічого додати», – сказав Пєсков.

Загострення у відносинах США й Росії

У своєму великому інтерв’ю для ABC News глава США Джо Байден ствердно відповів на запитання журналіста, чи вважає той Путіна вбивцею.

Крім того, президент Сполучених Штатів уточнив, що Путіну доведеться «заплатити», якщо Вашингтон доведе втручання Росії в американські вибори.

Росія негайно відкликала свого посла до російської столиці «для консультацій».

На тлі виходу інтерв’ю Мінфін США того ж дня затвердив черговий пакет санкцій проти Москви за отруєння критиків Кремля.

Речниця Білого дому Джен Псакі пояснила, що Адміністрація Байдена буде «прямолінійно діяти у відносинах з Російською Федерацією».

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Автор: Яна Ставська