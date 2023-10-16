Двадцять рейсів, що прибували, були перенаправлені в інші аеропорти Північної Італії: Тревізо, Верону, Трієст і Мілан.

Венеція може бути відома як Найсвітліша, але для тих, хто зіткнувся з місцевими чайками, цей досвід може бути зовсім не безтурботним.

Тепер "крилаті злочинці" пішли ще далі, викликавши годинну зупинку роботи і двогодинний хаос в аеропорту міста, пише CNN.

Аеропорт Венеції Марко Поло, розташований на північ від міста, з злітно-посадковою смугою, що примикає до лагуни, є п'ятим за завантаженістю аеропортом Італії і найбільшим на півночі країни за межами Мілана. Але в п'ятницю вранці все зупинилося, коли в кінці злітно-посадкової смуги зібралася зграя чайок.

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Польоти були припинені з 9:54 до 10:45, підтвердив представник аеропорту. Двадцять рейсів, що прибували, були перенаправлені в інші аеропорти Північної Італії: Тревізо, Верону, Трієст і Мілан.

Тревізо знаходиться за 30 хвилин їзди на автобусі, тим, хто прямував до Трієста та Мілана, довелося б витратити дві-три години, щоб дістатися до Венеції.

Поки "великі птахи" авіакомпаній прямували в аеропорти без чайок, співробітники SAVE, компанії з управління аеропортами, застосовували стандартну програму боротьби з чайками.

В аеропорту Венеції працює сокіл, якого сокольничий послав розігнати 200 з гаком птахів. Згідно із заявою аеропорту, також використовувалися "акустичні засоби стримування, сприятливі для фауни". Як тільки сокіл закінчив свою роботу і чайки пішли, аеропорт повернувся до нормальної роботи об 11:20 ранку.

Небезпека для літаків зграй птахів навколо аеропортів

"Зіткнення птахів", як їх називають, можуть призвести до відмови двигуна і навіть до аварії. Фатальні катастрофи рейсу 375 Eastern Air Lines 1960 року, який вилетів з Бостона, і рейсу 604 Ефіопських авіаліній, який приземлився в Аддіс-Абебі в 1988 році, відбулися через зіткнення з птахами.

Навіть Ryanair, європейська авіакомпанія з найкращими показниками безпеки, зіткнулася з птахами. У 2008 році рейс з Франкфурта до Риму збив зграю шпаків при підльоті до аеропорту Чампіно. Обидва двигуни затихли, і хоча літак благополучно приземлився, двох членів екіпажу та восьми пасажирів доставили до лікарні. В результаті восьмимісячний Боїнг 737 був списаний.

Мабуть, найвідомішим інцидентом зі зіткненням з птахами став "Чудо на Гудзоні" авіакомпанії US Airways в 2009 році, що летів з нью-Йоркського літака Ла-Гуардія в Шарлотт під керуванням Чеслі "Саллі" Салленбергера. Літак при зльоті збив зграю Канадських гусей, і екіпаж був змушений здійснити вимушену посадку на річці Гудзон.

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