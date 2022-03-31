Міністр закликав компанію припинити спонсорувати військові злочини.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав бойкотувати компанію "Ritter Sport" через її відмови виходити з російського ринку.

Про це міністр повідомив у Twitter.

За його словами, "Ritter Sport" відмовляється вийти з Росії, посилаючись на можливі "серйозні наслідки" для компанії.

"Однак перебування в Росії приносить гірші наслідки, наприклад, фатальну шкоду репутації. Припиніть спонсорувати військові злочини, "Ritter Sport". Збережіть ім'я свого бренду та прибуток", - наголосив Кулеба.

Він закликав бойкотувати компанію.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала бомбити українські міста. Масово гине мирне населення України.

Майже 240 великих компаній покинули російський ринок. Правда, деякі продовжують працювати і фінансувати вбивства українців. Станом на 21 березня в Міністерстві закордонних справ України нарахували 50 відомих компаній, які повністю або частково працюють у РФ, в тому числі і мережа супермаркетів Ашан.

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