За словами німецького міністра, передане озброєння буде використовуватися в інтересах української оборонної кампанії.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер прокоментував повідомлення про те, що українські військові використовують німецьку зброю під час операції в Курській області. Про це він сказав в інтерв'ю SRF.

За його словами, вся німецька зброя передавалася під відповідальність України.

"Зброя передана під відповідальність України, яка захищається від агресора і реалізує своє право на самооборону", - пояснив Лінднер. Відео дня

Міністр зауважив, що озброєння буде використовуватися в інтересах української оборонної кампанії.

За інформацією видання Bild, на одному з відео з Курської області було помічено інженерний танк Wiesent на базі танка Leopard 1 із символікою ЗСУ, тому було висловлено припущення, що під час операції Україна використовує ці декілька машин.

Німеччина і Україна - останні новини

Як писав УНІАН, з наступного року Німеччина скоротить обсяги військової допомоги Україні вдвічі, а з 2027 - в десять разів. Зокрема уряд Німеччини запровадив жорсткі заходи бюджетної економії. Таким чином за поточний рік Німеччина витратить на допомогу Україні 7,48 або 8 мільярдів євро (залежно від методу підрахунку).

Водночас речник Міністерства оборони ФРН Арно Коллац заявив, що надана Німеччиною зброя стає власністю України від моменту передачі українській стороні, тому вона може використовуватися так, як вважатиме за потрібне Київ. Так він прокоментував передану зброю від країни на тлі боїв у Курській області.

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