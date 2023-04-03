У Центрі здоров'я та спорту МВС створили відділ "Дзінтарі", в якому українські герої зможуть пройти курс психологічної підтримки.

Латвія впроваджує нову ініціативу з підтримки українських захисників, які змушені протистояти кривавому вторгненню РФ до України.

Зокрема, у Центрі здоров'я та спорту МВС створено відділ "Дзінтарі", в якому офіцери Державної прикордонної служби України зможуть отримати психологічну підтримку. Про це повідомляє DELFI.

Відповідні курси запровадять на території Юрмали (одне з найбільших курортних міст Латвії). Першу групу українських прикордонників планують направити туди вже у червні. До її складу мають увійти 40 учасників.

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Подальший набір офіцерів ДПСУ заплановано у групах до 12 осіб. Загалом курси мають пройти орієнтовно 100 службовців.

Повідомляється, що транспортні витрати, надання психологічної підтримки, а також заняття фізкультури, які мають отримати українці у Юрмалі, покриваються коштами державного бюджету Латвії.

Латвія готує масштабну військову допомогу Україні

Нагадаємо, що уряд Латвії готує масштабну військову допомогу Україні розміром у 70 мільйонів євро.

Про це стало відомо 16 березня за підсумками переговорів глав Кабінету міністрів України Дениса Шмигаля з прем’єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшем. Тоді подробиці щодо того, що саме може отримати Україна на ці кошти сторони не уточнили.

Відомом, що станом на березень Рига вже надала Києву військову підтримку розміром у 300 млн євро.

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