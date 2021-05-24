Між країнами спалахнув дипломатичний скандал.

Латвія і Білорусь вирішили вислати послів відповідно з Мінська й Риги. Причиною такого рішення став інцидент з білоруським прапором у центрі латвійської столиці, який вирішили замінити.

З чого все почалося

Сьогодні в центрі Риги біля готелю, в якому проживають делегації країн-учасників чемпіонату світу з хокею, державний білоруський прапор замінили на біло-червоно-білий. Останній історично належить Білоруській народній республіці 1918 року, під ним виходили на протести в 2020 році опоненти тодішнього президента Олександра Лукашенка.

"Серед прапорів чемпіонату з хокею піднімаємо прапор вільної Білорусі! Цей прапор мені довірили політичні біженці з Білорусі. Прапор, що символізує режим, який здійснює державний тероризм, недоречний в міському середовищі Риги, тому ми його зняли!",- написав у Twitter мер Риги Мартиньш Стакіс.

У заході також брав участь глава латвійського МЗС Едгар Рінкевичс.

Реакція Мінська

У відповідь на такі дії в МЗС Білорусі викликали посла Латвії й запропонували йому покинути республіку протягом доби.

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"Послу запропоновано покинути Білорусь упродовж 24 годин. Всьому дипломатичному та адміністративно-технічному складу посольства також запропоновано покинути Білорусь - протягом 48 годин. Залишити тут одного адміністративно-технічного співробітника для догляду за будівлею", - заявив глава МЗС Білорусі Володимир Макей, пише "Белта".

Білоруські ЗМІ також опублікували відео з візитом посла Латвії Ейнарса Семаніса до посольства. Перед входом в будівлю він не став коментувати заміну прапора в Ризі.

Відповідь Риги

Як повідомляє прес-служба зовнішньополітичного відомства Латвії, відповідь республіки на дії Мінська буде симетричною.

"У відповідь на дії Білорусі Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повноважного представника Білорусі для інформування про аналогічні дії й висилку білоруських дипломатів до нормалізації відносин", - сказано в повідомленні.

Затримання засновника NEXTA в аеропорту Мінська: деталі

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про мінування. Літак перевірили, бомбу не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який знаходився на борту літака.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач Міг-29.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що сьогодні лідери країн-членів Євросоюзу розглянуть можливість прийняття санкцій через примусову посадку літака в Білорусі.

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Автор: Юрій Годован