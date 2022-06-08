Російського міністра розізлило питання, але він намагався не подати виду.

Міністр закордонних стправ РФ Сергій Лавров під час пре-конференції у Туреччині нахамив у відповідь на жорстке запитання журналіста про те, що з вкраденого в Україні, крім зерна, Росії вдалося продати.

Так росЗМІ розповсюдили відео, на якому журналіст запитав у Лаврова про вкрадене в українців.

"У вас увесь час голова болить про те, де б щось поцупити, і думаєте, що всі так чинять?", - почав свою відповідь Лавров.

Він зазначив, що в Україні РФ займається реалізацією цілей, які були оголошені публічно - "позбавити схід України від тиску неонацистського режиму".

"А зерно може вільно транспортуватись у пункти призначення. З боку Росії жодних перешкод немає. Для цього потрібно, щоб пан Зеленський дав команду, якщо він ще чимось там командує, щоб дозволили іноземним та українським судам вийти у Чорне море", – заявив Лавров.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розпочав дводенний візит до Туреччини, де проведе переговори щодо розблокування експорту зерна з України.

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