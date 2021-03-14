Лех Валенса запевнив, що не боїться нічого, крім Бога "і трішечки дружини".

Колишній президент Польщі, нобелівський лауреат Лех Валенса записав відеозвернення перед операцією на серці.

Запис, опублікований у Facebook, Валенса супроводив коментарем: «Я не знаю, якою буде воля небес, але з нею завжди доводиться погоджуватися. Помоліться за мене».

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"Я готовий до двох основних результатів. Не знаючи, коли ми зустрінемося наступного разу, не знаючи, чи зустрінемося ми взагалі, я хочу сказати вам, що робив все, щоб добре служити народу», - сказав він.

"Я робив тільки те, у що вірив, без якихось підтекстів, без підлості, без зради», - заявив Валенса.

Також він запевнив, що не боїться нічого, крім Бога «і трішечки дружини».

77-річному Леху Валенсі повинні зробити операцію по заміні елемента живлення в кардіостимуляторі, який йому поставили у 2008 році.

Хто такий Лех Валенса

Валенса співзасновник і перший керівник профспілки "Солідарність" у 1980-х роках, у 1983 році він отримав Нобелівську премію миру.

На президентських виборах 1990 року Валенса був обраний президентом Польщі у другому турі, набравши 74,25 % голосів. Перед ним стояли найважчі проблеми політичної нестабільності та переходу Польщі до вільної ринкової економіки.

У 1995 році Валенса програв вибори Олександру Кваснєвському. Після поразки на виборах в 1996 році він повернувся на свою колишню роботу електрика на судноверфі.

Валенса разом з дружиною мають восьмеро дітей.

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Автор: Денис Прядко