Жінка змогла вибратися з клітки.

У зоопарку міста Оснабрюк лев напав на 25-річну дівчину, яка чистила клітку в його вольєрі.

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Напад стався близько 11:30, коли вона прибирала у вольєрі з левами.

В цей час була відкрита засувка між зовнішнім і зовнішнім вольєром, де знаходилися п'ять левів. Лев пошкодив співробітниці спину.

За словами директора зоопарку, жінка змогла вибратися з клітки. Отримані травми не становлять небезпеки для її життя.

Відзначається, що леви весь час перебували у вольєрі та почувають себе добре.

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Автор: Людмила Жерновська