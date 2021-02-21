Лев поранив дівчині спину / фото УНІАН
У зоопарку міста Оснабрюк лев напав на 25-річну дівчину, яка чистила клітку в його вольєрі.
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Напад стався близько 11:30, коли вона прибирала у вольєрі з левами.
В цей час була відкрита засувка між зовнішнім і зовнішнім вольєром, де знаходилися п'ять левів. Лев пошкодив співробітниці спину.
За словами директора зоопарку, жінка змогла вибратися з клітки. Отримані травми не становлять небезпеки для її життя.
Відзначається, що леви весь час перебували у вольєрі та почувають себе добре.
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