Відправника посилок поки не встановили.

Поліція Іспанії, де посилки з вибухівкою отримало українське посольство та низка інших установ, заявила, що листи, ймовірно, були відправлені з міста Вальядолід на півночі країни.

Як повідомляє Reuters із посиланням джерело, наближене до розслідування, усього було надіслано шість листів-бомб. Водночас відправника посилок поки не ідентифікували.

Видання пише, що усі листи були надіслані між 24 листопада і 2 грудня 2022 року. Серед отримувачів – українське посольство в Мадриді, премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес, посольство США та інші установи.

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Майже всі небезпечні посилки були знешкоджені. Проте один із листів вибухнув на території посольства України. Тоді було поранено співробітника дипломатичної установи.

Листи-бомби в Іспанії: що відомо

Після вибуху в українському посольстві зʼясувалося, що таку ж посилку отримала збройова компанія, яка виробляє ракетні установки для України.

Ще один лист був відправлений на військово-повітряну базу в Торрехон-де-Ардос поблизу Мадрида, яка надає розвіддані ЗСУ. Посилку виявили біля 4 ранку 1 грудня.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що листи-вибухівки, які невідомі терористи розсилають в Іспанії, не вплинуть на підтримку України.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що за вибухом на території українського посольства в Мадриді та небезпечними листами, які розсилають в Іспанії, стоїть Російська Федерація. Він зазначив, що Росія використовує терористичні засоби, аби навести терор.

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