За словами міністра, Росія використовує терористичні засоби, аби навести терор.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що за вибухом на території українського посольства в Мадриді та небезпечними листами, які розсилають в Іспанії, стоїть Російська Федерація.

Як він зазначив під час брифінгу з міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес в четвер, 1 грудня 2022 року, Росія використовує терористичні засоби, аби навести терор.

"Світ починає визнавати, що це – держава-терорист. А терор не знає кордонів. Сьогодні пані міністерка розповіла про вибухові листи, які вже отримують в Іспанії - вони використовують терористичні засоби, щоб навести терор. Вони намагаються припинити водопостачання в Україні, електрику, щоб ми були в холоді та в темряві. Це означає, що це виклик для всього світу", – пояснив Резніков.

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Листи з вибухівкою в Іспанії: що відомо

У середу, 30 листопада, на території посольства України в Іспанії пролунав вибух. Зазначається, що посилка була адресована послу Сергію Погорельцеву. Іспанська поліція розслідує випадок як теракт.

Пізніше стало відомо, що аналогічний лист отримала компанія Instalaza, яка виробляє зброю для поставок Україні.

ЗМІ повідомляють, що поліція Іспанії перевіряє можливий зв’язок між двома листами-бомбами, надісланими українському посольству в Мадриді та збройовій компанії, яка виробляє ракетні установки для України.

При цьому міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що листи-вибухівки, які наразі невідомі терористи розсилають в Іспанії, не вплинуть на підтримку України.

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