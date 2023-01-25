Наразі все вказує на те, що підозрюваний нібито діяв самостійно, з'ясували іспанські правоохоронці.

Стало відомо, хто міг надсилати листи з вибухівкою в Іспанії. Поліція країни заарештувала цієї середи, 25 січня, 74-річного пенсіонера, якого підозрюють у відправленні шести листів з піротехнічним матеріалом наприкінці листопада та початку грудня, зокрема адресованих посольству України та прем’єр-міністру Педро Санчесу.

За даними слідчих, заарештований чоловік - громадянин Іспанії, до свого виходу на пенсію в 2013 році він працював чиновником у міській раді міста Віторія та мав технічні та комп’ютерні навички, про це пише видання El Pais з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

У поліції кажуть, що наразі все вказує на те, що він нібито діяв один і невідомо, щоб був пов'язаний з будь-яким угрупованням, хоча не виключають участі чи впливу інших людей.

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Вранці агенти обшукали його будинок у місті Бургос, де підозрюваний проживав один і де нібито робив листи з використанням піротехнічного матеріалу.

Листи були адресовані Педро Санчесу; міністру оборони Маргариті Роблес; послам України та США Сергію Погорельцеву та Джуліссі Рейносо відповідно; директору збройової компанії Instalaza, виробнику гранатометів С-90, які Іспанія надіслала Україні в рамках військової допомоги; та особі, відповідальній за супутниковий центр авіабази Торрехон-де-Ардос у Мадриді.

Розсилка небезпечних листів в Іспанії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада в посольстві України в Іспанії в руках коменданта під час огляду вибухнув конверт. Співробітник посольства отримав незначні поранення і був госпіталізований, загроз його життю немає. Решта співробітників посольства не постраждали.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном. Також міністр наголосив, що хто б не стояв за організацією цього вибуху, "їм не вдасться залякати українських дипломатів чи зупинити їхню щоденну роботу над зміцненням України та протидією російській агресії".

2 грудня стало відомо, що посольствам та консульствам України у різних країнах Європи почали надходити листи із очима тварин.

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