Літак оглянули співробітники правоохоронних органів і ніяких вибухових речовин не виявили.

Літак Ryanair, що летів із Дубліна до Кракова, вимушено приземлився в Берліні через повідомлення про замінування.

Про це повідомляє RFI.

30 травня літак авіакомпанії Ryanair, який летів з Дубліна до Кракова, несподівано змінив маршрут після повідомлення про загрозу вибуху на борту. Лайнер здійснив вимушену посадку в аеропорту Берліна, де залишився на злітній смузі до ранку 31 травня.

Літак оглянули співробітники правоохоронних органів і ніяких вибухових речовин не виявили. Проте всі пасажири були евакуйовані, а їх багаж був оглянутий.

Представники берлінської поліції зазначили, що пасажири літака полетять до Польщі на борту запасного рейсу.

Посадка літака Ryanair у Мінську

23 травня літак Ryanair "Афіни-Вільнюс" розвернувся над територією Білорусі та екстрено приземлився в Мінську після повідомлення про мінування, яке нібито отримала адміністрація Мінського аеропорту і передала екіпажу.

Однак в результаті влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який летів цим літаком і розшукувався в Білорусі.

Білоруська влада заявила, що повідомлення про бомбу на борту рейсу було відправлено від імені палестинської організації ХАМАС. Однак сама організація заперечує свою причетність.

Крім того, сервіс ProtonMail заявив, що повідомлення про "мінування" було відправлено адміністрації Мінського аеропорту вже після розвороту літака.

За інформацією Центру "Досьє", о 12:25 лист надійшов на електронну пошту адміністрації "Литовських аеропортів", а на пошту Національного аеропорту Мінськ - о 12:57. Літак почав розворот близько 12:45.

Подія викликала реакцію світової спільноти, з'явилася інформацію про те, що рейс посадили під тиском влади. Україна повністю припинила авіасполучення з Білоруссю від опівночі 26 травня.

У Європейському союзі розпочали підготовку нових обмежувальних заходів проти влади Білорусі, а в МЗС України підготували проти режиму Лукашенка санкційні пропозиції для РНБО.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора