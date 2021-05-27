Швейцарський провайдер пообіцяв "надавати підтримку європейській владі в розслідуванні інциденту".

Швейцарський Інтернет-провайдер Proton Technologies AG заявив, що повідомлення про мінування літака Ryanair, який примусово посадили в аеропорту "Мінськ" 23 травня, було відправлено вже після його розвороту в бік Білорусі.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву компанії.

"Ми не маємо достовірних доказів того, що твердження (влади) Білорусії відповідають дійсності", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що провайдер "надаватиме підтримку європейській владі у розслідуванні інциденту після отримання відповідного юридичного запиту".

Примусова посадка літака Ryanair в Мінську

Читайте такожICAO скликає екстрену нараду через посадку літака в МінськуДнями, 23 травня, Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким з Афін до Вільнюса летів засновник Опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Після посадки літака Протасевича і його дівчину затримали. На батьківщині йому загрожує смертна кара.

Екстрену посадку літака влада Білорусі аргументувала тим, що на борту знаходиться бомба.

Однак, ряд ЗМІ повідомляють, що лист про вибухівку в літаку надійшло на електронну пошту Мінського аеропорту через півгодини після того, як білоруські диспетчери повідомили про це пілотам.

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Автор: Катерина Шварц