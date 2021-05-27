Лист про "бомбу" на борту літака Ryanair надійшов на електронну пошту Мінського аеропорту через півгодини після того, як білоруські диспетчери повідомили про це пілотам.
Інформація про це опинилася в розпорядженні центру "Досьє", а також видань The Daily Beast і Der Spiegel.
Згідно з отриманими виданнями даними, на електронній пошті адміністрації "Литовських аеропортів" лист про замінування літака з'явився о 12:25 за білоруським часом.
О 12:30 літак увійшов у повітряний простір Білорусі. Відповідно до стенограми переговорів диспетчерів з пілотами Ryanair, тоді ж білоруська сторона повідомила екіпажу про можливу загрозу вибуху. О 12:33 диспетчер повідомив пілоту про те, що лист із повідомленням про бомбу було відправлено відразу в кілька аеропортів.
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Однак, як з'ясував Центр "Досьє", на той момент лист від "терористів" отримали тільки "Литовські аеропорти". Грецьке управління цивільної авіації заявило, що в афінський аеропорт лист із погрозою не приходив.
О 12:47 літак змінив курс і полетів у бік Мінська. В офіційній заяві управління авіації Мінтрансу Білорусі не повідомляється, коли саме було отримано лист.
Однак "Досьє" з'ясував, що копія листа від користувача Ahmed Yurlanov прийшла на електронну пошту Національного аеропорту Мінська ([email protected]) о 12:57 за білоруським часом. Тобто майже через півгодини після слів білоруських диспетчерів, що в Мінську отримали лист про бомбу на борту.
У центрі "Досьє" додали, що організація ХАМАС офіційно спростувала причетність до відправки цього листа і зазначила, що не вдається до подібних методів.
"Вимогу перестати підтримувати ізраїльську сторону навряд чи можна було виконати менше, ніж за годину - стільки літаку залишалося летіти до Вільнюса. А в Газі у той момент вже був оголошений режим припинення вогню", - пише "Досьє".
Примусова посадка літака Ryanair у Мінську й затримання Романа Протасевича
- 23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким із Афін до Вільнюса летів засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.
- Причиною екстреної посадки став нібито сигнал про мінування. Літак примусили сісти Мінську по команді білоруських диспетчерів попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Лайнер перевірили, вибухівку не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.
- Після посадки літака Протасевича і його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.
- Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).
- Україна з 00:00 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Таке рішення ухвалив уряд 25 травня через ситуацію з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську.
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