Аеропорт Мінська отримав лист про "бомбу" на борту літака Ryanair майже через півгодини після слів білоруських диспетчерів про це.

Лист про "бомбу" на борту літака Ryanair надійшов на електронну пошту Мінського аеропорту через півгодини після того, як білоруські диспетчери повідомили про це пілотам.

Інформація про це опинилася в розпорядженні центру "Досьє", а також видань The Daily Beast і Der Spiegel.

Згідно з отриманими виданнями даними, на електронній пошті адміністрації "Литовських аеропортів" лист про замінування літака з'явився о 12:25 за білоруським часом.

О 12:30 літак увійшов у повітряний простір Білорусі. Відповідно до стенограми переговорів диспетчерів з пілотами Ryanair, тоді ж білоруська сторона повідомила екіпажу про можливу загрозу вибуху. О 12:33 диспетчер повідомив пілоту про те, що лист із повідомленням про бомбу було відправлено відразу в кілька аеропортів.

Читайте також"Літайте там, де угробили 300 осіб": Лукашенко натякнув на Україну, коментуючи відмову літати через Білорусь

Однак, як з'ясував Центр "Досьє", на той момент лист від "терористів" отримали тільки "Литовські аеропорти". Грецьке управління цивільної авіації заявило, що в афінський аеропорт лист із погрозою не приходив.

О 12:47 літак змінив курс і полетів у бік Мінська. В офіційній заяві управління авіації Мінтрансу Білорусі не повідомляється, коли саме було отримано лист.

Однак "Досьє" з'ясував, що копія листа від користувача Ahmed Yurlanov прийшла на електронну пошту Національного аеропорту Мінська ([email protected]) о 12:57 за білоруським часом. Тобто майже через півгодини після слів білоруських диспетчерів, що в Мінську отримали лист про бомбу на борту.

У центрі "Досьє" додали, що організація ХАМАС офіційно спростувала причетність до відправки цього листа і зазначила, що не вдається до подібних методів.

"Вимогу перестати підтримувати ізраїльську сторону навряд чи можна було виконати менше, ніж за годину - стільки літаку залишалося летіти до Вільнюса. А в Газі у той момент вже був оголошений режим припинення вогню", - пише "Досьє".

Примусова посадка літака Ryanair у Мінську й затримання Романа Протасевича

23 травня Білорусь підняла винищувачі, щоб посадити в Мінську літак Ryanair, яким із Афін до Вільнюса летів засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич.

Причиною екстреної посадки став нібито сигнал про мінування. Літак примусили сісти Мінську по команді білоруських диспетчерів попри те, що відстань до Вільнюса була значно меншою. Лайнер перевірили, вибухівку не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки літака Протасевича і його дівчину затримали. Протасевичу на батьківщині загрожує смертна кара.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО).

Україна з 00:00 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Таке рішення ухвалив уряд 25 травня через ситуацію з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій